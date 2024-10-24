Президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив про готовність захищатися, якщо на територію його країни "ступить чобіт іноземного солдата".

Також він підтвердив, що Росія завершила будівництво спеціального сховища для тактичної ядерної зброї у Білорусі, заявив Лукашенко у інтерв'ю виданню BBC.

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Білорусь готова дозволити Росії застосування ядерної зброї - подробиці

Лукашенко впевнений, що Путін не застосує ядерну зброю, яка розміщена на білоруській території, якщо президент Білорусі особисто не дасть на це згоди.

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"Путін ніколи не застосує ядерну зброю, що розміщена на території Білорусі без згоди білоруського президента. Ви це чітко повинні розуміти. Якщо навіть нам довелось від когось захищатися чи атакувати, ми б також радились із Росією щодо цього, адже вона — наш союзник", — сказав він.

Водночас Лукашенко зазначив, що готовий до такого рішення.

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"Я повністю готовий, інакше навіщо ця зброя? Але тільки якщо на територію Білорусі ступить нога хоч одного іноземного солдата... Ми не плануємо ні на кого нападати" - додав президент Білорусі.

У грудні 2023 року президент Білорусі заявляв, що ядерна зброя, яку мали поставити з Росії вже у країні, як декілька місяців.

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Документи про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території підписали міністри оборони РФ та РБ 25 травня 2023 року.

Білорусь завжди готується до війни - Лукашенко

2 квітня Лукашенко вже казав, що його країна не хоче ні з ким воювати, проте готова "якщо це буде необхідно".

"Нікому не вірте, що ми хочемо воювати. Ми готуємося до війни, я про це говорю відверто. "Хочеш миру - готуйся до війни" - не я це вигадав. Це дуже правильно сказано", - зазначав Лукашенко.

Чому Лукашенко підтримав Росію у війні − подробиці

Президент Білорусі також розповів, що його країна підтримує РФ у війні проти Україні, бо "Київ вороже поводився щодо Мінська".

Лукашенко звинуватив Україну в тому, що та нібито захопила рухомі склади з мінеральними добривами та заарештувала 75 великовантажів разом із персоналом.