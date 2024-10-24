Південна Корея та Польща рішуче засудили співпрацю Північної Кореї та Росії. Сеул пообіцяв «гнучко» відреагувати на появу в Україні військових з КНДР, зокрема у питанні передачі зброї.

Про це під час спільної пресконференції в Сеулі з президентом Польщі Анджеєм Дудою заявив лідер Південній Кореї Юн Сук Йоль, пише Wpolsce.pl.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Польща і Південна Корея засудили відправку військових КНДР на війну в Україну

«Я повідомив президенту Польщі, що ми збільшимо допомогу народу України на основі ініціативи миру та солідарності, оголошеної нашим урядом рік тому, і ми будемо тісно співпрацювати з Польщею в цьому процесі», - сказав президент Південній Кореї.

Advertisement

Юн Сук Йоль нагадав, що досі Південна Корея підтримувала Україну гуманітарно, але він зауважив, що "ситуація змінилася", оскільки Північна Корея тісно співпрацює з Росією.

"Ми майже впевнені, що КНДР відправляє спеціальні підрозділи до Росії. Якщо вони будуть на фронті в Україні, то нам доведеться реагувати залежно від дій Північної Кореї", – констатував він.

Більше по темі Казахстан не буде допомагати Росії обходити санкції У МЗС Казахстану зазначили, що позиція Астани «відома та зрозуміла» всім зацікавленим сторонам.

Водночас на питання про плани відправляти зрбою Україні лідер Південної Кореї заявив, що у його країни є правило нікому не передавати зброю безпосереднього ураження.

Advertisement

"У цій справі нам доведеться розглянути більш гнучкий підхід до цього питання. Це залежатиме від того, які кроки зробить Північна Корея", - зазначив Юн Сук Йоль.

Він додав, що розміщення військ КНДР у Росії порушує Хартію ООН і резолюцію Радбезу організації і є провокацією, яка загрожує безпеці не лише корейського півострова, але й Європи та усього світу.

Три тисячі військових КНДР вже у Росії - Білий дім

Радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що від початку до середини жовтня Північна Корея перекинула щонайменше 3000 солдатів на схід Росії.

"За нашими оцінками, ці солдати прибули на кораблі з району Вонсан у Північній Кореї до Владивостока, Росія. Потім ці солдати попрямували далі до численних російських військових полігонів на сході Росії, де вони зараз проходять підготовку", − пояснив Кірбі.