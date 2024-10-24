Міністерство юстиції США попередило політичний комітет America PAC Ілона Маска про те, що його лотерея може порушувати федеральний закон, пише CNN.

Лотерея Маска порушує федеральний закон − подробиці

Один із відділів Міністерства юстиції, який розслідує потенційні порушення законодавства про вибори, надіслав відповідний лист комітету Маска.

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Напередодні виборів Маск приєднався до агітації за колишнього президента і нині кандидата на посаду глави Білого дому від Республіканської партії Дональда Трампа.

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Раніше Маск оголосив про виплату 1 млн доларів США за підписання петиції від свого політичного комітету America PAC, спрямовану на збільшення кількості реєстрацій.

Закон у США забороняє платити людям гроші за реєстрацію для голосування на виборах.

У тексті петиції прописана обіцянка виплачувати 1 мл доларів обраним випадковим чином за підтримку першої поправки до Конституції США (про загальні свободи громадян країни) та другої поправки (право народу на зберігання та носіння зброї не повинно обмежуватися).

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Щоб підписати саму петицію, люди повинні бути зареєстрованими виборцями в певних штатах.

Мільярдери США пожертвували понад $500 млн на кампанію Трампа

На президентську кампанію кандидати в президенти США від Республіканців Дональда Трампа вже пожертвували 514,7 млн доларів.

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Зміни правил Facebook щодо таргетування політичної реклами обмежили можливості Трампа отримувати гроші з користувачів соцмережі так, як він це робив під час першої, вдалої виборчої кампанії.

Тепер штаби кандидатів не можуть безпосередньо націлюватися на підписників із закликами до збору коштів, а це ускладнює та здорожує пошук нових спонсорів.

З липня Ілон Маск особисто вніс щонайменше 75 млн доларів США у комітет PAC America, який підтримує кандидата в президенти від Республіканської партії Дональда Трампа.

За кілька місяців PAC America став сьомим за обсягом зовнішніх витрат у виборчому циклі 2024 року.

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Разом із ним внески зробили й близькі союзники Маска, зокрема співзасновник Palantir Technologies Джо Лонсдейл, партнери Sequoia Capital Дуг Леоне і Шон Магуайр та криптоінвестори Кемерон і Тайлер Вінклвосси.

Трамп запросить гендиректора Tesla і SpaceX Ілона Маска у свій кабінет міністрів або запропонує йому роль радника, якщо стане президентом США.