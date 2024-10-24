Північнокорейські війська, які перебувають у Росії, можуть бути відправлені до Курської області. Президент Росії Владімір Путін розраховує, що вони допоможуть відвоювати частину російського регіону, яка зараз під контролем ЗСУ, пише Financial Times.

Росія може відправити спецназ КНДР, щоб відбити Курську область

КНДР відправила до Росії 12 тисяч солдатів, щоб допомогти відвоювати частини Курської області, які українські війська контролюють з серпня. Однак аналітики вважають, що ці сили недостатньо великі, щоб радикально змінити хід війни. Для витіснення ЗСУ Москві доведеться подвоїти свій контингент у 50 тисяч військових та провести нову мобілізацію для досягнення успіхів на фронті.

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Західні експерти зазначають, що північнокорейські війська можуть створити певні проблеми для України через їхню згуртованість і мотивацію, що значно перевищує рівень російських військових, які демонструють низький бойовий дух.

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Північнокорейські військові будуть першими офіційними іноземцями у складі армії РФ

Згідно з даними Національної розвідувальної служби Південної Кореї (NIS), Кім Чен Ин вже направив 3000 своїх солдатів під командування Володимира Путіна. Ці військові проходять підготовку на російських військових базах, де їм видали російську форму та підроблені документи, що представляють їх як бурятів і якутів.

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Хоча Кремль намагається залучити до війни людей з бідних країн, таких як Куба, Непал, Ємен, Шрі-Ланка та Індія, північнокорейці стануть першими регулярними іноземними військами, які вступлять у війну на боці Росії.

Причому це не просто солдати, а військовослужбовці елітного підрозділу 11-ї армії КНДР, відомого як Штурмовий корпус, за даними NIS. Ці солдати не є звичайними північнокорейськими військовими, більшість з яких не мають належної бойової підготовки. Це добре оснащені та підготовлені підрозділи мобільної легкої піхоти.

Путін не хоче оголошувати мобілізацію попри величезні втрати

Протягом останніх шести місяців Росія продовжує просування на сході України, попри катастрофічні втрати. За оцінками британської військової розвідки, щомісячні втрати складають від 30 до 38 тисяч загиблих і поранених. Це число дорівнює або перевищує кількість новобранців, яких вдається залучити до армії через рекордні виплати.

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Проте, як повідомляють західні розвідки, Путін відмовляється оголосити нову мобілізацію, попри прохання військового керівництва.

Крім того, цю інформацію також підтверджують джерела Kyiv Post в українській розвідці.

Росія стикається з суттєвою нестачою manpower на фронті через великі втрати, як серед загиблих, так і поранених. У відповідь Північна Корея, основний союзник, заходить на допомогу, надаючи масштабну підтримку — не лише зброєю та військовим обладнанням, а й постачаючи особовий склад, згідно з джерелами Київ Пост в Головному управлінні розвідки Міноборони України (ГУР).

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"Путін робить все можливе, щоб затягнути і уникнути рішення про оголошення нової повномасштабної хвилі мобілізації на території Російської Федерації," — сказало одне з джерел.

Скільки військових КНДР вже прибули до Росії - докладно

Згідно з даними цих джерел, північнокорейці увійдуть до складу "Спеціального бурятського батальйону," організованого в рамках 11-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил Росії.

Очікується, що батальйон включатиме до 3,000 північнокорейських військових і в даний час постачається малими калібрами та боєприпасами.

Батальйон може бути розгорнутий поблизу Суджі та Курська, поруч з українським кордоном, хоча точно, куди їх відправлять, поки що не відомо.

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Північнокорейські військові в Україні - що відомо

Проект України "Хочу жити," гаряча лінія для здачі в полон, що функціонує при ГУР, закликав північнокорейських солдатів, відправлених воювати проти України, здаватися і уникати участі в бойових операціях.

"Ми звертаємося до солдатів Корейської народної армії, які були відправлені підтримати режим Путіна. Не помирайте безглуздо на чужій землі. Не повторюйте долю сотень тисяч російських солдатів, які ніколи не повернуться додому. Здавайтеся! Україна надасть вам притулок, їжу і тепло," — йдеться у зверненні проєкту в середу.

Україна і Південна Корея в середньому жовтні обидві заявили, що Пхеньян відправив війська для підтримки вторгнення Москви в Україну, ймовірно, внаслідок угоди про взаємну оборону, підписаної в червні.

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Радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що від початку до середини жовтня Північна Корея перекинула щонайменше 3000 солдатів на схід Росії.