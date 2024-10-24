З тимчасово окупованої території Херсонської області повернули трирічну дівчинку, повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

На підконтрольну Україні територію повернули ще одну дитину − подробиці

"Нині дитина з сімʼєю перебуває на підконтрольній Україні території. Вони – у безпеці, отримують необхідну підтримку", - зазначив Прокудін.

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Він додав, що це повернення результат роботи команди Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

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