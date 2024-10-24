Анонімні акаунти в Телеграмі шукають людей, згодних за гроші вийти на "мітинги" в низці міст України, повідомило Головне управління розвідки.
Мітинги-провокації в містах України − подробиці
Мітинги спрямують на дискредитацію військово-політичного керівництва України, зокрема − спецслужб.
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Усіх, хто згоден на це, просять знімати кадри з провокативних акцій для створення уявлення про напругу всередині України.
Як зазначила розвідка, мітинги планують збирати в Києві, Одесі, Дніпрі та інших обласних центрах.
"Воєнна розвідка застерігає громадян України від участі у шкідливих для національної безпеки заходах. Будьмо пильними, мудрими й міцними!" − закликало ГУР.
МЗС спростувало заяви РФ про "брудні бомби"
У Міністерстві закордонних справ України спростували заяви російських пропагандистів нібито Київ готується атакувати Запорізьку й Курську АЕС.
Казахстан не буде допомагати Росії обходити санкції
У відомстві назвали це "брехнею" й закликали Росію не поширювати неправдиву інформацію.
На тлі заяв російських ЗМІ керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко не виключив, що Росія може готувати ядерну провокацію.
Напередодні російські ЗМІ розповсюдили інформацію начебто Україна готує удари по Курській та Запорізькій АЕС.
У серпні було відомо, що російська армія може готувати провокацію з хімічною зброєю, оскільки саме зараз вони поширюють повідомлення про начебто використання Україною таких озброєнь.