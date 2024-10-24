Анонімні акаунти в Телеграмі шукають людей, згодних за гроші вийти на "мітинги" в низці міст України, повідомило Головне управління розвідки.

Мітинги-провокації в містах України − подробиці

Мітинги спрямують на дискредитацію військово-політичного керівництва України, зокрема − спецслужб.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Усіх, хто згоден на це, просять знімати кадри з провокативних акцій для створення уявлення про напругу всередині України.

Як зазначила розвідка, мітинги планують збирати в Києві, Одесі, Дніпрі та інших обласних центрах.

Advertisement

"Воєнна розвідка застерігає громадян України від участі у шкідливих для національної безпеки заходах. Будьмо пильними, мудрими й міцними!" − закликало ГУР.