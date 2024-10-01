Влада Ірану обіцяє дати "рішучу відповідь" на атаки Ізраїлю на своїх союзників на Близькому Сході, пише Sky News.

Реакція Ірану на воєнні дії Ізраїлю проти "Хезболли"

Sky News зазначило, що Ізраїль прагне зміни балансу сил у регіоні, де «вісь опору» Тегерана, що складається зі збройних угруповань, які фінансуються і підтримуються Іраном, перетворилася на значну військову силу.

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Директор військових наук Королівського інституту об'єднаних служб Метью Севілл наголосив, що Іран відомий здатністю діяти обережно, уникаючи прямої війни проти Ізраїлю, однак Тегеран помилився в оцінці готовності Ізраїлю та прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньягу піти на ризик після подій 7 жовтня.

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"Вісь опору повинна була служити стримувальним фактором для нападів на Іран. Однак малоймовірно, що Іран піде на пряму війну заради своїх союзників", − пояснив Севілл.

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Пентагон засудив дії Ірану та запевнив Ізраїль у підтримці Штатів.

Sky News нагадало, що прем'єр-міністр Ізраїлю неодноразово попереджав про загрозу з боку Ірану, зокрема в контексті ядерних амбіцій Тегерана, і що Ізраїль не готовий це терпіти.

Ескалація на Близькому Сході − що відомо

У ніч проти 1 жовтня ізраїльські війська почали наземні рейди на півдні Лівану в межах операції "Північні стріли" проти "Хезболли".

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Міністр оборони США Ллойд Остін наказав військовим силам країни бути готовими до розгортання на Близькому Сході.

28 вересня Ізраїль заявив про ліквідацію лідера "Хезболли" Хасана Насраллу після ударів по столиці Лівану.

25 вересня винищувачі військово-повітряних сил Ізраїлю завдали ударів по 280 об’єктах угруповання "Хезболла" у Лівані. 

А внаслідок удару Ізраїлю по передмістю столиці Лівану Бейруту загинув високопоставлений командир "Хезболли" Ібрагім Кубайсі

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