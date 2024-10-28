В інтерв'ю ТСН, опублікованому в суботу, 26 жовтня, генеральний директор німецької компанії Rheinmetall Армін Паппергер розповів, що в Україні стартувало виробництво бойової машини піхоти (БМП) Lynx версії KF 41. Запрацював перший український виробничий об'єкт, який досі використовували, головним чином для ремонту пошкодженої в боях техніки.

Перша партія БМП Lynx KF 41 українського виробництва - коли буде

За інформацією керівника компанії, першу партію бронетехніки, близько десяти одиниць, планують завершити до кінця року.

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Паппергер повідомив виданню, що другий завод майже добудований, і що планування ще двох об'єктів, призначених для виробництва боєприпасів та ракетного палива, вже на пізніх стадіях.

«Справи просуваються. Перший завод вже готовий. Другий на підході. І зараз я наполягаю на прискоренні всієї цієї роботи, бо часу у нас небагато, не варто його гаяти».

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Паппергер додав: «Ми повністю віддані підтримці оборонної промисловості України, забезпечуючи можливість виробництва та обслуговування необхідного обладнання всередині країни».

Скріншот відеоінтерв'ю генерального директора Rheinmetall Арміна Паппергера для ТСН, 26 жовтня.

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Rheinmetall та уряд України уклали угоду про початок виробництва Lynx, обговорення якої розпочалося ще в березні, на полях Конференції з відновлення України, яка відбулася в Берліні в червні. Міністр стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін тоді заявив, що це рішення позначає значний розвиток оборонної співпраці між двома країнами.

Співпраця Rheinmetall і України - що далі

Паппергер розповів про інші плани, над якими він працює з Києвом. Зокрема, про налагодження українського виробництва систем протиповітряної оборони, щоб Україна могла захистити себе від повітряних та ракетних атак.

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Він сказав, що повністю задоволений прогресом, досягнутим у перетворенні старих об'єктів радянських часів на сучасні заводи, які будуть такими ж хорошими, якщо не кращими, ніж будь-що доступне на Заході.

Він додав: «Ми проводимо потужну програму навчання людей, щоб навчити їх, що там робити. Я радий, що ми можемо дуже швидко просуватися в деяких питаннях. Звичайно, з німецької сторони, з української сторони, іноді виникає питання бюрократії, але зрештою все працює».

Що відомо про БМП Lynx

БМП Lynx, яку багато хто називає флагманською бойовою броньованою машиною Rheinmetall, була вперше представлена у 2016 році. Вона має дві модифікації: 38-тонна модель KF31 та більший варіант KF41, який, як вважається, саме і будується в Україні.

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KF41 важить близько 50 тонн і оснащений дизельним двигуном потужністю 1140 кінських сил, що дозволяє йому розвивати швидкість 70 км/год.

Lynx захищений двошаровою бронею з балістичної сталі, посиленою додатковою модульною бронею, що складається з металевих та керамічних шарів. Модульна броня машини забезпечує захист від кінетичної зброї (розрахункова - проти 25-мм бронебійних снарядів), реактивних гранат (РПГ) та стійка до вибухів від вибухових пристроїв, що містять до 10 кілограмів тротилу. KF41 може бути оснащена системами активного захисту (САЗ), здатними перехоплювати дрони та протитанкові ракети.

Екіпаж машини складається з трьох осіб: командира, навідника та водія. Вона може перевозити до восьми повністю екіпірованих солдатів у своєму задньому відділенні, що дозволяє безпечно доставляти піхоту на поле бою. Безпека екіпажу є критичним елементом конструкції машини, боєприпаси зберігаються окремо від модульних відсіків екіпажу та особового складу, що мінімізує ризик смертельного вибуху в разі пробиття броні.

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Lynx в першу чергу розроблена як бойова машина піхоти, призначена для того, щоб доставити та надати вогневу підтримку своїм піхотинцям за допомогою встановленої на башті 30-мм або 35-мм автоматичної гармати та протитанкових керованих ракет (ПТКР).

Її модульна архітектура дозволяє конфігурувати її для виконання різноманітних функцій, як-от розвідка, медична евакуація та для здійснення функцій командно-штабної машини. Незалежно від ролі, більшість її основних компонентів та систем залишаються цілими, що спрощує логістичну, технічну та експлуатаційну підтримку машини.