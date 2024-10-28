Захід не хоче миру через капітуляцію України, оскільки насправді це не буде мир. Захід прагне миру на основі поваги до верховенства права, прав людини і права націй на самовизначення.

Про це, виступаючи перед кадетами Академії оборони Королівства Нідерланди в місті Бреда разом зі своїм нідерландським колегою Каспаром Велдкампом, заявив очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський, передає кореспондент Укрінформу.

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Як зазначив глава польської дипломатії, ідеологічне походження російської війни проти України базується на бажанні Росії повернутися до постколоніального періоду домінування над іншими.

«Росіяни не можуть знайти нову національну ідею і повернулися до легкої і старої ідеї з радянських часів щодо завоювання сусідів, шукаючи славу через територіальні завоювання, що жахливо», - підкреслив Сікорський.

За його словами, якби Путін завоював Україну та «насильно інтегрував у свою воєнну машину українську промисловість та український народ, як він зробив це з Донбасом, то у Заходу була би справжня проблема». Він підкреслив, що капітуляція України «не буде миром» і Захід «не хоче такого миру».

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Глава польської дипломатії зауважив, що у Польщі в комуністичну епоху фізично був мир, але не було свободи і за правління цієї влади країна була найбіднішою за всю історію.

У виступі Сікорський наголосив, що «зрештою Захід переможе».

«Тож ми хочемо миру на наших умовах (Заходу – ред.), миру з повагою до верховенства права, до прав людини, до права на розвиток нації, і це речі, які варті того, щоб ризикувати за них своїм життям», - підкреслив Сікорський.

Зеленський представив лідерам ЄС український "План перемоги"

17 жовтня Президент Володимир Зеленський мав закриту зустріч із лідерами Європейського Союзу, під час якої обговорювався План перемоги. Більшість учасників зустрічі підтримали його.

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16 жовтня Президент України Володимир Зеленський назвав п'ять пунктів українського "Плану перемоги".

Як зазначав Зеленський, план має п'ять таких головних пунктів:

Геополітика . Запрошення України в НАТО зараз як "свідчення рішучості" партнерів і їхнього бачення Україну в "архітектурі безпеки". Цей пункт містить і неминучість Євроінтеграції.

. Запрошення України в НАТО зараз як "свідчення рішучості" партнерів і їхнього бачення Україну в "архітектурі безпеки". Цей пункт містить і неминучість Євроінтеграції. Ведення війни . Продовження операцій на території Росії та зняття заборони на удари по її території, виведення ППО, спільне з партнерами збиття ворожої авіації, розширення використання українських дронів і ракет, доступ до розвідданих партнерів.

. Продовження операцій на території Росії та зняття заборони на удари по її території, виведення ППО, спільне з партнерами збиття ворожої авіації, розширення використання українських дронів і ракет, доступ до розвідданих партнерів. Розміщення комплексного неядерного пакета стримування, який захистить від Росії та звузить її можливості.

Економіка . Розвиток стратегічно-економічного потенціалу України та посилення економічних санкцій.

. Розвиток стратегічно-економічного потенціалу України та посилення економічних санкцій. Безпека. Українські військові зможуть застосувати свій досвід для зміцнення оборони НАТО та Європи після завершення війни.

Другий, третій та четвертий пункти мають додатки, які поки презентували лише партнерам.