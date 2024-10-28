Президент України Володимир Зеленський у інтерв’ю виданню The Times of India, зокрема, розповів про те, що другий Саміт миру насправді може відбутися в будь-якій важливій країні, зокрема в Індії.

«Ми говорили з Моді (прем’єр-міністр Індії – ред.). У нас є майданчик. Це Саміт миру. Я вважаю, що ми могли би провести другий Саміт миру у будь-якій поважній столиці. Безумовно, це може бути в Індії, і прем’єр-міністр може це зробити, може організувати відповідний саміт», - сказав Зеленський, відповідаючи на питання журналіста про те, якою може бути роль очільника індійського уряду в майбутніх перемовинах між Україною та Росією.

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Втім, під час інтерв’ю він наголосив на тому, що для проведення такого Саміту потрібна ретельна підготовка.

«Для цього потрібно підготуватися. Є пропозиції багатьох країн, ми готові їх почути. Це позиції Індії, Європейського Союзу, Африканського континенту, Бразилії, Китаю... Будь ласка! Але тільки на основі нашого формату, бо війна — у нас», - сказав Зеленський.

Більше по темі Президент Зеленський вперше прибув до Ісландії з робочим візитом Він братиме участь у четвертому саміті Україна − Північна Європа та проводитиме двосторонні переговори з його учасниками.

Завершуючи відповідь на запитання, Зеленський ще раз наголосив: «Вважаю, такий саміт може бути в Індії».

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Росія не брала участі у Саміті миру

Україна очікувала, що в Глобальному саміті миру візьмуть участь лідери країн з усіх континентів, крім Росії. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголошував, що Росія не братиме участі в Глобальному саміті миру, і це була принципова позиція України.

Україна розраховувала на те, що в Глобальному саміті миру візьмуть участь лідери країн з усіх континентів світу, які поважають міжнародне право та принципи Статуту ООН.

2 липня Росію не обрали до одного з шести головних органів ООН, тобто ЕКОСО. Економічна та соціальна рада ООН складається з 54 країн-членів, які обираються Генеральною Асамблеєю ООН на 3 роки, щорічно по 18 членів. Кожна країна-член має один голос, а рішення ухвалюються більшістю голосів.

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Глобальний саміт миру відбувся 15-16 червня у швейцарському Бюргенштоці, поруч із містом Люцерн.

План перемоги України - що відомо

5 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував, що планує представити план перемоги на засіданні у форматі «Рамштайн».

«Представимо План перемоги, чіткі, конкретні кроки для справедливого закінчення війни. Рішучість партнерів і посилення України - те, що здатне зупинити російську агресію», - написав президент.

Володимир Зеленський наголосив, що надійний мир в Україні можливий виключно на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи територіями.

«Саме так, як передбачено Формулою миру. Україні потрібен мир – справжній, справедливий, - гарантований захист від війни. Це можливо тільки на сильних позиціях. І тільки тоді, коли і наш народ, і наші партнери дійсно обʼєднані», - зазначив він.

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В Офісі президента обіцяють, що розкриють українцям план перемоги, але частково. Адже він містить пункти, про які ворог не повинен знати.

Раніше Володимир Зеленський представив свій план американському президенту Джо Байдену, експрезиденту Дональду Трампу та віцепрезидентці США Камалі Гарріс.