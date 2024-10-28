Рютте розповів, що сьогодні вранці делегація Південної Кореї поінформувала НАТО, а також Японію, Австралію і Нову Зеландію про те, що її службам відомо про присутність військових КНДР у Росії та їхнє залучення у війну, пише Європейська правда, цитуючи заяву Генсека НАТО на брифінгу 28 жовтня.

"Сьогодні я можу підтвердити, що північнокорейські військові були відправлені у Росію і північнокорейські підрозділи задіяні у Курській області…

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Це значна ескалація в триваючій залученості КНДР у протиправну війну Росії. Це ще одне порушення Резолюції Радбезу ООН. По-третє, це небезпечне розширення війни РФ", – заявив Рютте.

"НАТО закликає Росію і КНДР негайно припинити ці дії. Поглиблення військової співпраці між Росією і Північною Кореєю – це загроза і для тихоокеанської, і для євроатлантичної безпеки", – додав Генсек.

Він нагадав, що перед тим КНДР надавала Росії боєприпаси та балістичні ракети. "В обмін на це Путін надає Північній Кореї військові технології та іншу підтримку для обходу міжнародних санкцій", – зазначив Рютте.

Він наголосив, що в цих умовах демократичному світу важливо об’єднувати зусилля на захист спільних цінностей.

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"Але водночас залучення північнокорейських військових на Курщині – це ознака зростаючого відчаю Путіна. Понад 600 тисяч російських військових вбиті або отримали поранення у війні Путіна, і він не може підтримувати наступ на Україну без підтримки з-за кордону… Союзники у НАТО продовжать підтримувати вільну й незалежну Україну, тому що безпека України – це наша безпека", – сказав Марк Рютте.

Рютте додав, що пізніше у понеділок поговорить з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем та українським міністром оборони Рустемом Умєровим у контексті цих подій.

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КНДР готує дві бригади для війни в Україні − що треба знати

Президент Володимир Зеленський вважає, що світ недостатньо сильно тисне на режим КНДР, якщо Пхеньян має змогу втручатись у війну РФ проти України.

За його словами, Україна має інформацію про підготовку двох військових підрозділів із Північної Кореї – дві бригади по 6 тис. людей.

Північнокорейський режим вирішив відправити 12 тис. військових для підтримки РФ у війні проти України. Йдеться про угруповання загальною кількістю до 12 тисяч військових, серед яких є спецпризначенці.

Раніше стало відомо, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади російської армії створюється "особливий бурятський батальйон", сформований з громадян Північної Кореї.

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Водночас представники КНДР назвали безпідставними чутками заяви Південної Кореї та України щодо відправлення її військ для допомоги Росії у війні.

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Начальник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) Кирило Буданов повідомив, що Росія домовилася з Північною Кореєю про "обмін послугами", частиною якого стане те, що КНДР відправить свої війська, зокрема, 500 офіцерів і трьох генералів, для підтримки російських військових.