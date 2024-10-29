Японський уряд надасть Україні понад 3 млрд доларів у межах фінансової підтримки G7, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

 Підтримка від Японії в межах G7 − подробиці

Ці 3 млрд доларів є частиною пакета на загальну суму 50 млрд доларів, що компенсуються коштом заморожених російських активів.

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"Дякуємо Уряду Японії за солідарність. Закликаємо усіх наших партнерів спрямувати заморожені російські активи на користь України. Маємо змусити агресора платити", – наголосив очільник уряду. 

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Лідери G7 узгодили виділення Україні $50 млрд коштом росактивів

Лідери держав G7 дійшли згоди щодо процедури надання Україні 50 млрд доларів позики коштом заморожених російських активів.

Про це йшлося в заяві "Групи семи".

Європейський союз, США та Велика Британія ухвалили рішення про надання Україні фінансової підтримки за рахунок заморожених російських активів. 

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Минулого тижня Швеція доєдналася до данської ініціативи з підтримки закупівель артилерійських систем українського виробництва.

Сполучені Штати відправили Україні 20 млрд доларів коштом доходів від заморожених російських активів.

23 жовтня Рада Європейського Союзу остаточно ухвалила виділення Україні макрофінансового кредиту в розмірі 35 млрд євро.

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