"Дякуємо Уряду Японії за солідарність. Закликаємо усіх наших партнерів спрямувати заморожені російські активи на користь України. Маємо змусити агресора платити", – наголосив очільник уряду.

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Ці 3 млрд доларів є частиною пакета на загальну суму 50 млрд доларів, що компенсуються коштом заморожених російських активів.

Японський уряд надасть Україні понад 3 млрд доларів у межах фінансової підтримки G7, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Лідери G7 узгодили виділення Україні $50 млрд коштом росактивів

Лідери держав G7 дійшли згоди щодо процедури надання Україні 50 млрд доларів позики коштом заморожених російських активів.

Про це йшлося в заяві "Групи семи".

Європейський союз, США та Велика Британія ухвалили рішення про надання Україні фінансової підтримки за рахунок заморожених російських активів.

Більше по темі Норвегія та Швеція нададуть Україні допомогу сумарно на понад 560 млн євро Минулого тижня Швеція доєдналася до данської ініціативи з підтримки закупівель артилерійських систем українського виробництва.

Сполучені Штати відправили Україні 20 млрд доларів коштом доходів від заморожених російських активів.

23 жовтня Рада Європейського Союзу остаточно ухвалила виділення Україні макрофінансового кредиту в розмірі 35 млрд євро.