Канада перегляне відносини з урядом Грузії, а Швеція припиняє співробітництво з країною, повідомляють на сайті уряду Канади та журналісти Dagens Nyheter.

Канада перегляне відносини з урядом Грузії − подробиці

"Канада стурбована широко поширеними актами залякування виборців, їх підкупом та іншими порушеннями в день виборів, про які повідомляли Бюро з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ та інші неупереджені спостерігачі", наголосив уряд країни.

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У координації з G7 і європейськими партнерами, а також на тлі проведення та результатів цих виборів, Канада переоцінить відносини з керівництвом Грузії.

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"Канада залишається відкритою для співпраці з Грузією, доки грузинське керівництво поважає демократію, права людини, верховенство права та розв'язує питання, пов'язані з недавнім відкочуванням у демократичному розвитку", − заявили в МЗС.

Швеція припинила пряме урядове співробітництво з Грузією

За словами міністра з питань співробітництва у сфері розвитку Бенджаміна Дуза, йдеться про співпрацю між податковими органами, яку уряд Швеції вважає недоречною за нинішніх обставин.

Уряд може відновити офіційну співпрацю з Грузією, якщо країна знову наблизиться до Євросоюзу.

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"Якщо виявиться, що Грузія серйозно ставиться до своєї заявки на вступ до ЄС, і що вона захищає свої відносини з ЄС, Швеція відчинить двері", − наголосив міністр.

Вибори у Грузії – що відомо

Президента Грузії Саломе Зурабішвілі відмовилася визнати результати парламентських виборів у країні 26 жовтня.

Парламентські вибори у Грузії були затьмарені глибокою поляризацією, а також вкрай суперечливою передвиборчою риторикою та численними повідомленнями про тиск на виборців.

Уряд Грузії затвердять, попри відмову опозиції визнавати результати парламентських виборів. Про це заявляв прем’єр країни Іраклій Кобахідзе.