Урядова делегація Південної Кореї цього тижня вирушить із візитом до України, пише Yonhap.
Коли делегація Південної Кореї відвідає Україну − подробиці
29 жовтня південнокорейська делегація проведе брифінг для Комітету ЄС з питань політики та безпеки, а потім відправиться до України, де планує зустрітися з представниками розвідки і оборонного відомства, щоб обмінятися інформацією з поля бою та обговорити співпрацю.
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"Сподіваюся, під керівництвом генерального секретаря Рютте НАТО подвоїть зусилля з моніторингу та блокування незаконних обмінів між Росією та Північною Кореєю в солідарності та координації з усіма країнами учасниками і партнерами Альянсу", − пояснив президент Південної Кореї Юн Сок Йоль.
Раніше Юн розмовляв із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, із якою поділився інформацією про переміщення військ Пхеньяна до Росії та обговорив співпрацю з Євросоюзом.
У західних партнерів мало варіантів відповіді на дії Північної Кореї
"Це незаконне військове співробітництво між Росією та Північною Кореєю фундаментально підриває заснований на правилах міжнародний порядок і становить загрозу миру на Корейському півострові та в усьому світі", − зазначив Юн.
Очільник Південної Кореї закликав до негайного виведення північнокорейських військ із РФ та припинення військової співпраці між Москвою і Пхеньяном.
Південна Корея відреагує на появу військових КНДР в Україні
Південна Корея та Польща рішуче засудили співпрацю Північної Кореї та Росії. Сеул пообіцяв "гнучко" відреагувати на появу в Україні військових з КНДР.
Юн Сук Йоль нагадував, що досі Південна Корея підтримувала Україну гуманітарно, але він зауважив, що "ситуація змінилася", оскільки Північна Корея тісно співпрацює з Росією.
На питання про плани відправляти зрбою Україні лідер Південної Кореї заявляв, що у його країни є правило нікому не передавати зброю безпосереднього ураження.