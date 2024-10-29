Урядова делегація Південної Кореї цього тижня вирушить із візитом до України, пише Yonhap.

Коли делегація Південної Кореї відвідає Україну − подробиці

29 жовтня південнокорейська делегація проведе брифінг для Комітету ЄС з питань політики та безпеки, а потім відправиться до України, де планує зустрітися з представниками розвідки і оборонного відомства, щоб обмінятися інформацією з поля бою та обговорити співпрацю.

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"Сподіваюся, під керівництвом генерального секретаря Рютте НАТО подвоїть зусилля з моніторингу та блокування незаконних обмінів між Росією та Північною Кореєю в солідарності та координації з усіма країнами учасниками і партнерами Альянсу", − пояснив президент Південної Кореї Юн Сок Йоль.

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Раніше Юн розмовляв із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, із якою поділився інформацією про переміщення військ Пхеньяна до Росії та обговорив співпрацю з Євросоюзом.

Більше по темі У західних партнерів мало варіантів відповіді на дії Північної Кореї Південна Корея наразі розглядає можливість зняття заборони на постачання зброї Україні.

"Це незаконне військове співробітництво між Росією та Північною Кореєю фундаментально підриває заснований на правилах міжнародний порядок і становить загрозу миру на Корейському півострові та в усьому світі", − зазначив Юн.

Очільник Південної Кореї закликав до негайного виведення північнокорейських військ із РФ та припинення військової співпраці між Москвою і Пхеньяном.

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Південна Корея відреагує на появу військових КНДР в Україні

Південна Корея та Польща рішуче засудили співпрацю Північної Кореї та Росії. Сеул пообіцяв "гнучко" відреагувати на появу в Україні військових з КНДР.

Юн Сук Йоль нагадував, що досі Південна Корея підтримувала Україну гуманітарно, але він зауважив, що "ситуація змінилася", оскільки Північна Корея тісно співпрацює з Росією.

На питання про плани відправляти зрбою Україні лідер Південної Кореї заявляв, що у його країни є правило нікому не передавати зброю безпосереднього ураження.