Очільник адміністрації президента Андрій Єрмак перебував у вівторок у Вашингтоні, щоб обговорити план перемоги президента Володимира Зеленського з радником США з національної безпеки Джейком Салліваном.

«Ми обговорили план перемоги України, реалізацію «Формули миру», лінію фронту, зброю та північнокорейських солдатів, яких Росія готує до війни. Військова допомога Україні, санкції проти Росії та посилення тиску на союзників Москви є обов’язковими», – написав Єрмак.

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«За роки співпраці нам з Джейком вдалося швидко знайти рішення, виконуючи завдання, поставлені нашими президентами, які згодом узгодили між лідерами наших держав».

Вашингтон досі не змінив своєї офіційної позиції щодо використання наданої США далекобійної зброї в глибині російської території. Міністр оборони Ллойд Остін під час свого візиту до Києва цього місяця заявив, що така зброя не є обов’язковою для використання по цих цілях, наполягаючи на тому, що зараз українські безпілотники мають приблизно такий же радіус дії, як ті американські ракети.

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Ще одним проблемним моментом на дорожній карті Зеленського до справедливого миру було наполягання України на негайному вступі до НАТО. Офіційні особи США також не сигналізували про зміну позиції щодо цього, заявивши, що Альянс надішле запрошення Києву лише після завершення війни з Росією. Але цього літа Салліван дав зрозуміти, що це запрошення продовжать, коли настане відповідний час.

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«І нарешті, так, ми в НАТО дуже просто сказали, що майбутнє України в НАТО», – наголошував Салліван на пресконференції в липні й додавав: «Ми це мали на увазі. Це не для переговорів. Це те, до чого зараз зобов’язалися всі 31 союзники».