Очільник адміністрації президента Андрій Єрмак перебував у вівторок у Вашингтоні, щоб обговорити план перемоги президента Володимира Зеленського з радником США з національної безпеки Джейком Салліваном.
«Ми обговорили план перемоги України, реалізацію «Формули миру», лінію фронту, зброю та північнокорейських солдатів, яких Росія готує до війни. Військова допомога Україні, санкції проти Росії та посилення тиску на союзників Москви є обов’язковими», – написав Єрмак.
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«За роки співпраці нам з Джейком вдалося швидко знайти рішення, виконуючи завдання, поставлені нашими президентами, які згодом узгодили між лідерами наших держав».
Вашингтон досі не змінив своєї офіційної позиції щодо використання наданої США далекобійної зброї в глибині російської території. Міністр оборони Ллойд Остін під час свого візиту до Києва цього місяця заявив, що така зброя не є обов’язковою для використання по цих цілях, наполягаючи на тому, що зараз українські безпілотники мають приблизно такий же радіус дії, як ті американські ракети.
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Ще одним проблемним моментом на дорожній карті Зеленського до справедливого миру було наполягання України на негайному вступі до НАТО. Офіційні особи США також не сигналізували про зміну позиції щодо цього, заявивши, що Альянс надішле запрошення Києву лише після завершення війни з Росією. Але цього літа Салліван дав зрозуміти, що це запрошення продовжать, коли настане відповідний час.
«І нарешті, так, ми в НАТО дуже просто сказали, що майбутнє України в НАТО», – наголошував Салліван на пресконференції в липні й додавав: «Ми це мали на увазі. Це не для переговорів. Це те, до чого зараз зобов’язалися всі 31 союзники».
I am working in the United States under the assignment of President of Ukraine @ZelenskyyUa.— Andriy Yermak (@AndriyYermak) October 29, 2024
Meeting with my good friend, the National Security Advisor to the President of the United States, @JakeSullivan46. pic.twitter.com/OoMmWVORNt
Російські війська наближаються до захоплення Селидового під Покровськом
Міністерство оборони Росії у вівторок заявило, що його війська захопили донецьке місто Селидове, оскільки московські війська просуваються ближче до основного логістичного центру Покровська, Інститут вивчення війни (ISW) не підтвердив, що місто було повністю знищено. Аналітики уточнили, що сили Кремля значно просунулися в районах навколо міста.
«Російські війська нещодавно просунулися в західному та центральному районі Селидового …», – пише ISW і додає: «І нещодавно просунулися в центрі Новодмитрівки… Російські мілблогери стверджували, що російські війська просунулися на північ та південний схід від Новодмитрівки, на південний захід від Селидового і на південь від Гірника».
Водночас російське джерело стверджує, що невеликі групи українських військ досі діють у західному Селидовому.
Прифронтове місто розташоване приблизно за 16 кілометрів на південний схід від Покровська.
«Внаслідок успішних дій місто Селидово Донецької області повністю звільнено», – йдеться в повідомленні Міноборони Росії.
Згідно з аналізом даних ISW, у жовтні Москва захопила 478 квадратних кілометрів території України, що є найбільшим показником за місяць з початку повномасштабного вторгнення Росії.
ISW, з іншого боку, зазначив у своєму звіті у вівторок, що такі порівняння є «дуже оманливими».
For archival purposes, one from Selydove. It looks like the Russians planted a flag at every building and filmed it lol— Zese (@zese_z) October 29, 2024
48.149162, 37.302092@GeoConfirmed
Based on : https://t.co/d4VltwhUmh
Source: https://t.co/VkC6NTy6qX pic.twitter.com/08Rpxtbb5g
Оттава оголошує еквівалент 3,7 млрд доларів як частину кредиту G7, який виплатять коштом прибутку від заморожених російських активів
Канада надасть Україні 5 млрд канадських доларів (близько 3,7 млрд доларів) у межах кредиту Великої сімки Києву на 50 млрд доларів, сплаченого коштом прибутку від російських активів, заморожених західними санкціями.
«Канада була першою країною, яка виступила за використання цих активів для підтримки України, і ми пишаємося тим, що надаємо найбільший внесок на душу населення: 5 мільярдів канадських доларів», – наголосила міністр фінансів Канади Христя Фріланд.
Оттава та її союзники заморозили майже 280 млрд доларів російських активів.
«У межах G7 усі країни погодилися, що російські суверенні активи залишатимуться знерухомленими, доки Росія не заплатить за шкоду, яку вона продовжує завдавати Україні», – зауважила Фріланд.
Прем’єр-міністр Джастін Трюдо та його Ліберальна партія поступово втрачають підтримку в парламенті Оттави, а лідери опозиції закликають до дострокових федеральних виборів (які мають відбутися до жовтня 2025 року).
США просять Китай переконати Пхеньян вивести війська з України
Згідно з анонімними урядовими джерелами, цитованими CNN, США благають Китай переконати лідера Північної Кореї Кім Чен Ина вивести свої війська з України, звертаючись до Пекіна, щоб уникнути подальшої дестабілізації в Європі та Азії.
Джерела CNN повідомили, що Салліван «наказав уряду США залучити КНР і організувати зусилля, щоб змусити інші країни зв’язатися з КНР через наші занепокоєння щодо відправлення військ КНДР до Росії та наслідків цього».
Речник Державного департаменту США Метью Міллер також натякнув на ці зусилля цього тижня, заявивши: «Ми спілкувалися з КНР щодо цього питання, щоб чітко дати зрозуміти, що ми стурбовані цим, і що вони повинні бути стурбовані цією дестабілізувальною дією двох зі своїх сусідів, Росії та Північної Кореї».
«Однак західні офіційні особи не налаштовані оптимістично щодо того, що Китай втрутиться в плани Північної Кореї», – йдеться у повідомленні CNN, де додаєтсья: «Китай продовжує залишатися «важливим чинником» військових зусиль Росії, за словами посадовця НАТО, і досі живить російську оборонну промисловість значною кількістю товарів подвійного призначення, зокрема мікроелектроніка та верстати, які можна використовувати. будувати зброю».
Мінфін США нещодавно наклало нові санкції проти китайських компаній, які постачали безпілотники збройним силам Москви приблизно в той самий час, коли російський лідер Владімір Путін і президент Китаю Сі Цзіньпін зустрілися в Росії на саміті БРІКС, де союзники Кремля обговорювали «спецоперацію». в Україні, як її називає Москва.
Водночас Південна Корея переглядає свою політику щодо відмови від надсилання летальної допомоги Україні, про що говорили лідери країни телефоном.
Зеленський сказав, що обговорив розгортання північнокорейських військ на допомогу Росії з президентом Південної Кореї Юн Сук Йолем і домовився про посилення співпраці у сфері безпеки.
«Ми обговорювали участь північнокорейських військових у вторгненні Росії в Україну. Висновок однозначний: ця війна інтернаціоналізується, виходить за межі двох країн», – наголосив Зеленський у соцмережі.