За лічені дні до дня виборів 2024 року віцепрезидентка Камала Гарріс і колишній президент Дональд Трамп йдуть нога в ногу за всіма опитуваннями по всій країні, особливо у семи так званих хитких штатах, які, як очікується, і визначать переможця.

За оцінками соціологів, лише 3% потенційних виборців не визначилися з вибором, тоді як переважна більшість тих, хто збирається голосувати, чітко усвідомлює, чому підтримують "свого" кандидата.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Advertisement

Минулого тижня Kyiv Post відвідав політичні мітинги обох кандидатів, щоб поговорити з американськими виборцями про те, що спонукало їх вибрати Гарріс чи Трампа, і що вони думають про російсько-українську війну.

Незалежно від того, хто переможе 5 листопада, наступні вибори президента США стануть історичними. США або отримають у Білому домі першу жінку, або першого чоловіка, який досі перебуває під слідством за спробу повалення уряду 6 січня 2020 року, після того, як він програв минулі вибори (Байдену - ред.). Для України вибори в США можуть визначити майбутнє країни, адже їх результати матимуть вплив на продовження фінансової та збройної підтримки з боку США/НАТО.

Advertisement

Більше по темі Понад 50 млн американців вже проголосували на виборах За тиждень до дня виборів президента США американці вже віддали свій голос у достроковому голосуванні.

«Я закінчу війну в Україні. Вона ніколи не повинна була розпочатися», - заявив Трамп минулої середи, єдиний раз згадавши Україну під час своєї 87-хвилинної промови. «Я зупиню хаос на Близькому Сході і не допущу Третьої світової війни», - додав він.

Кандидата від республіканців звинувачують у тому, що він затаїв образу на Україну після того, як йому оголосили імпічмент через телефонну розмову з Володимиром Зеленським під час його (Трампа - ред.) минулої каденції. Очікується, що кандидатка від Демократичної партії (Камала Гарріс - ред.) продовжить справу міжнародної коаліції Байдена на підтримку України та боротися з експансією Росії.

Advertisement

Ми поговорили з понад десятком виборців, які були на мітингу Трампа у Джорджії. У розмовах більшість консервативних американців говорили про те, що підтримують Україну і вважають, що Росію потрібно зупинити.

Але багато виборців, прихильників MAGA (Make America Great Again (англ. - «Зробімо Америку великою знову») - головне гасло минулої президентської кампанії Трампа, що стало прізвиськом його прихильників - ред.) не були впевнені, що США повинні продовжувати за це платити, і сказали, що вважають Трампа єдиною людиною, яка може швидко закінчити війну.

Advertisement

Американці хочуть більше допомоги від уряду

Хоча мешканці Джорджії висловили співчуття українцям, які третій рік воюють з Росією, багато хто вказав на те, що американці страждають від стихійних лих, опіоїдної епідемії, бездомності та інших внутрішніх проблем.

«Я вважаю, що наші гроші повинні йти [на допомогу] жертвам [урагану] у Північній Кароліні, Південній Кароліні, Теннессі, Флориді», - розповіла кореспонденту Kyiv Post Кемерон, 43-річна мати і прихильниця Трампа.

«Натомість вони отримують 750 доларів, які їм відмовляють, а ми даємо мільярди доларів іншій країні, яка не має до нас жодного стосунку. Я кажу, Америка насамперед. Подбайте про нас», - сказала вона.

Інший фанат MAGA висловив подібне розчарування.

Advertisement

«Мене найбільше розчаровує не те, що ми допомагаємо Україні, а те, що ми допомагаємо Україні за рахунок наших власних людей», - сказав нам Гантер, 25-річний прихильник Трампа. Він розповів про економічні труднощі американців, і про свою власну боротьбу за можливість купити новий будинок. «І ми безпосередньо знаємо, кому це вигідно - сім'ї Байденів» - наголосив він.

Корупція - головна проблема не тільки в Україні, а й в США

Гантер стверджує, що допомогою, яку надають Україні, не розпоряджаються правильно. Він розповів, що на його думку, гроші, виділені на допомогу, розкрадаються президентом Джо Байденом та іншими чиновниками у Вашингтоні, а також деякими союзниками в Україні.

Advertisement

«Все це фінансування, яке має йти на допомогу українському народу... а воно просто повертається назад, щоб допомогти політикам і набити їхні кишені. Хто від цього виграє?», - риторично запитує він.

За словами Гантера, Трамп - «бізнесмен, а не політик», і єдиний кандидат, який здатний боротися з «корупцією у Вашингтоні», яка за часів правління демократів зробила неможливою подальшу підтримку України з боку США.

«Куди пішли всі гроші?», - запитує Джим, продавець, який їздить на мітинги Трампа по всій країні. «Подивіться на Байдена, Пелосі та інших демократів - вони набивають собі кишені». Він сказав, що Трамп покладе край корупції в країні та за кордоном. «Зеленський може дечому навчитися у Трампа», - додав він.

Американці не хочуть більше ніяких воєн

Хоча колишній президент неодноразово заявляв, що готовий припинити допомогу, якщо Київ не розгляне можливість відмовитися від окупованих територій в обмін на мирну угоду, всі опитані заявили, що не вірять у те, що Трамп допустить остаточну анексію будь-якої частини України Росією.

Багато хто сказав, що бачить у Трампі єдину можливість закінчити війну і запобігти Третій світовій війні.

«Трамп - за військових», - заявив Кемерон. «Я не хочу війни, особливо за цієї адміністрації, коли він (мається на увазі чинний президент США Байден - ред.) навіть не дбає про наших солдатів».

«Я багато подорожую - я не хочу, щоб США перетворилися на країну третього світу... нам потрібне лідерство», - сказав Kyiv Post Леонард, 26-річний чорношкірий з Атланти.

Відповідаючи на питання про відносини Трампа і Путіна, адже Трамп розповідав, що дуже поважає диктатора, багато виборців сказали, що вважають, що колишній президент краще впорається зі своїм російським суперником, ніж Гарріс. Вони вірять, що Трамп завершить війну на користь України.

«Путін... здається, поважає Трампа», - сказав Леонард, - «тож якщо він вийде на зв'язок і скаже Путіну, що ми повинні вирішити це і покласти цьому край, я впевнений, що це станеться. Він багато про це говорить».

Леонард сказав, що не вірить у те, що Трамп змусить Україну відмовитися від значних територій заради укладення будь-якої угоди з Путіним. «Я такого не чув», - сказав він. «Я не думаю, що він це зробить».