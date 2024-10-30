Президент Володимир Зеленський заявив, що під час його візиту до Ісландії основними темами стали нові пакети оборонної підтримки, інвестиції у виробництво зброї та допомога енергетиці.

Про це він повідомив у вечірньому зверненні.

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Підсумки візиту Зеленського до Ісландії

«Домовилися про нові пакети підтримки для нашої оборони, також для нашої енергетики. Багато говорили й про інвестиції в наше виробництво зброї, саме в Україні, і про розвиток спільних оборонних проєктів», - сказав Зеленський.

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Він згадав так звану данську модель, яка дає змогу залучати фінанси від партнерів в українське оборонне виробництво.

«Зокрема, робимо артилерію – уже майже 20 «Богдан» на місяць, хороші результати і в інших напрямках. Буде більше результатів. Снаряди, техніка, дрони – усе необхідне», - сказав Зеленський.

Він зазначив, що розраховує на допомогу країн Північної Європи в отриманні обіцяних під час саміту НАТО у Вашингтоні системи ППО.

Президент України також подякував усім країнам Північної Європи за підтримку Плану перемоги.

«Україна завжди пропонує тільки те, що реально допоможе натиснути заради справжнього миру. І ми не втомлюємося це пояснювати, зокрема нашим партнерам у Берліні, у Вашингтоні та іншим», - сказав Зеленський.

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За його словами, також очевидні й контури зустрічі у форматі «Рамштайн», яка має відбутись найближчими тижнями.

«Це важливо. Дуже важливо, щоб кожен пакет підтримки був реалізований повністю і щоб наші кроки з партнерами були справді спільними та максимально дієвими», - заявив Зеленський.

Четвертий саміт Україна – Північна Європа - що відомо

28 жовтня Президент України Володимир Зеленський вперше прибув до Ісландії з робочим візитом.

Під час візиту обговорюватиметься підтримка "Плану перемоги" та питання, в яких співпраця з країнами Північної Європи може бути найбільш плідною.

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29 жовтня прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере та прем'єр Швеції Ульф Крістерссон на пресконференції з учасниками саміту Україна − Північна Європа заявили, що Норвегія та Швеція нададуть Україні 563 млн євро.

В уряді Норвегії зазначили, що Норвегія надає 118 мільйонів євро, щоб разом із союзними країнами купити систему протиповітряної оборони Patriot для України.

Потреби в оборонній сфері, фінансування українського виробництва, посилення ППО були ключовими на зустрічах у Рейк’явіку Президента Володимира Зеленського з прем’єрами країн Півночі Європи.