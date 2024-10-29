Потреби в оборонній сфері, фінансування українського виробництва, посилення ППО були ключовими на зустрічах у Рейк’явіку Президента Володимира Зеленського з прем’єрами країн Півночі Європи.

Про це повідомив сам президент.

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Зеленський підсумував зустрічі у межах саміту Україна – Північна Європа

«Провів зустрічі з премʼєр-міністрами Данії, Норвегії, Швеції та Фінляндії в Рейкʼявіку. У фокусі уваги продовження підтримки України», - розповів Зеленський.

Зокрема, ішлося про основні потреби в оборонній сфері, фінансування українського виробництва, посилення української ППО, далекобійних спроможностей, реалізацію пунктів Плану перемоги та підготовка до другого Саміту миру

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Президент України подякував лідерам за підтримку та підкреслив необхідність зберегти єдність у Європі, щоб прискорити наближення миру.

Четвертий саміт Україна – Північна Європа − відео

28 жовтня Президент України Володимир Зеленський вперше прибув до Ісландії з робочим візитом.

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Головні заяви Президента Володимира Зеленського під час виступу на 76-й сесії Північної ради.

Під час візиту обговорюватиметься підтримка "Плану перемоги" та питання, в яких співпраця з країнами Північної Європи може бути найбільш плідною.

29 жовтня прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере та прем'єр Швеції Ульф Крістерссон на пресконференції з учасниками саміту Україна − Північна Європа заявили, що Норвегія та Швеція нададуть Україні 563 млн євро.

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В уряді Норвегії зазначили, що Норвегія надає 118 мільйонів євро, щоб разом із союзними країнами купити систему протиповітряної оборони Patriot для України.

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