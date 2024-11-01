Кандидатка в президенти від Демократичної партії Гарріс виступила зі своєю «фінальною промовою» на місці сумнозвісної промови Трампа «6 січня»

Кандидатка від Демократичної партії на посаду президента США, віцепрезидентка Камала Гарріс виступила зі своєю останньою програмною промовою на Національному молі у Вашингтоні напередодні виборів, які офіційно відбудуться 5 листопада, але багато американських виборців проголосували до цього часу поштою або на дострокових виборчих дільницях.

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Гарріс виступила з трибуни у Вашингтоні, округ Колумбія, на місці штурму Капітолію виборцями Дональда Трампа в 2021 році в спробі перешкодити віцепрезиденту Трампа Майку Пенсу засвідчити результати виборів відповідно до його конституційного обов'язку 6 січня 2021 року, після виборів 2020 року.

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Скріншот Національного молу у Вашингтоні, округ Колумбія

Гарріс нагадала, що республіканець закликав до невизнання результатів виборів і непокори Конституції.

Дата «6 січня» без зазначення року тепер є словосполученням, що позначає спробу державного перевороту, так само, як «9/11» нагадує про терористичну атаку Аль-Каїди 11 вересня 2001 року.

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Гарріс сказала, що Трамп планує «увійти в Білий дім зі списком ворогів», тоді як вона «увійде зі списком справ, які потрібно зробити».

На її думку, «настав час для нового покоління лідерів», і «Америку занадто довго поглинали розбіжності», тому «нам потрібно припинити показувати пальцями і замість цього взятися за руки».

Гарріс виступила проти Трампа та його кандидата на виборах Джей Ді Венса за їхню антиіммігрантську риторику, нагадавши, що американці - це «нація мігрантів», тому до шукачів притулку слід ставитися відповідно до їхніх дій.

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І Трамп, і його майбутній віцепрезидент неправдиво звинувачували легальних гаїтянських іммігрантів в Огайо, які офіційно є шукачами притулку в США, у тому, що вони ловлять і їдять домашніх котів і собак своїх сусідів.

Гарріс також неодноразово наголошувала на довгій історії дружніх стосунків Трампа з російським лідером Владіміром Путіним, заявивши на мітингу у вівторок, що Путін та інші силовики «вболівають» за Трампа, знаючи, що ним «легко маніпулювати за допомогою лестощів і прихильності».

Кандидат у президенти від Республіканської партії Трамп провів передвиборчий захід зі сміттєвоза у відповідь на реакцію Байдена на суперечливий «жарт» про мітинг Трампа

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Як повідомляє видання The Hill, експрезидент Дональд Трамп провів передвиборчий мітинг у Вісконсині з кабіни сміттєвоза під брендом MAGA, намагаючися присоромити президента Байдена за коментарі, в яких він нібито назвав прихильників Трампа «сміттям».

Заява Байдена стала відповіддю на жарт коміка Тоні Хінчкліффа про Пуерто-Рико як «плаваючу купу сміття», зроблену на офіційному передвиборчому заході Трампа в Медісон-сквер-гарден у Нью-Йорку. У «Великому яблуці» проживає найбільша кількість пуерториканців, які походять з території США і є громадянами США, які голосують на федеральних виборах у США.

Коментуючи ситуацію, Байден нібито зауважив, що «єдина купа сміття - це прихильники Дональда Трампа».

Адміністрація Байдена заявила, що слова президента неправильно зрозуміли, а Камала Гарріс дистанціювалася від скандалу, «засудивши коментарі про людей через їхні електоральні уподобання».

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У відповідь на зауваження Байдена Трамп одягнув помаранчевий світловідбивальний жилет, типовий для сміттярів, і проїхався перед прихильниками з Вісконсіна на сміттєвозі, прикрашеному десятирічним гаслом Трампа «Зробимо Америку знову великою».

Трамп заявив, що орендував сміттєвоз «на честь Камали і Джо»

Державний секретар і міністр оборони США зустрілися з південнокорейськими колегами, обмінялися розвідданими про північнокорейські війська і зброю, доставлену в Росію

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Сполучені Штати заявили в четвер, що до 8000 північнокорейських військових досягли Курської області Росії, що межує з Україною, навчені і готові до бою, оскільки запуск Пхеньяном ракети дальнього радіусу дії посилив напруженість за кілька днів до виборів у США.

Президент Владімір Путін ввів війська і військову техніку з Північної Кореї, вперше за більш ніж століття Росія запросила іноземні війська на свою територію.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що, за даними американської розвідки, 8000 з 10 000 північнокорейських військових перебувають у прикордонному Курському регіоні Росії.

«Ми ще не бачили розгортання цих військ у бойових діях проти українських сил, але ми очікуємо, що це станеться найближчими днями», - сказав Блінкен журналістам на прес-конференції після зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном і міністрами закордонних справ і оборони Південної Кореї.

Блінкен заявив, що Росія тренує північнокорейські війська «поводитися з артилерією і безпілотниками, а також розчищати окопи», «вказуючи на те, що вони мають намір використовувати ці сили у фронтових операціях».

Остін сказав, що розгортання північнокорейських військ у російській формі «лише показує, наскільки погано пішла війна Путіна».

«Ці 10 000 навіть близько не замінять тих втрат, які понесли росіяни», - сказав Остін, натякаючи на нещодавні оцінки втрат російських військ, які становлять понад 10 000 осіб щотижня.

Остін сказав: «Не робіть помилки, якщо ці північнокорейські війська візьмуть участь у бойових діях або операціях бойової підтримки проти України, вони стануть легітимними військовими цілями».

«Понад 1000 ракет було надано» Росії на додаток до військ, що прямують туди воювати в Україні, заявив у четвер на прес-конференції у Вашингтоні міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен, додавши, що Північна Корея також надіслала мільйони одиниць боєприпасів.

Північна Корея, яка гостро потребує коштів, отримує відшкодування в приблизно 2000 доларів на тиждень за кожного солдата, якого Пхеньян надає Москві.