Експрезидент США та кандидат у президенти від Республіканців Дональд Трамп дав інтерв'ю скандальному телеведучому Такеру Карлсону.

Kyiv Post зібрав головні заяви Трампа з інтерв'ю Карлсону.

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Заяви Трампа в інтерв'ю Такеру Карлсону − подробиці

Трамп назвав "хворими" тих, хто називає його "поплічником Росії".

"Вони люблять говорити, що я був другом Росії, що я працював на Росію, що я був російським шпигуном. Ці люди хворі", − наголосив експрезидент.

Він додав, що історію про його контакти з Росією вигадали демократи напередодні минулих виборів для того, щоб дати можливість перемогти кандидатці від демократів Гілларі Клінтон.

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"Саме я домігся припинення будівництва газопроводу "Північний потік – 2". Нікому іншому це не вдалося б", – зауважив Трамп.

Кандидат у президенти звинуватив чинного президента США Джо Байдена в тому, що той "об'єднав" Росію та Китай за час своєї каденції.

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"Зближення Росії та Китаю – небезпечна річ. Коли я переможу на виборах, то роз'єднаю їх", – запевнив республіканець.

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"У неї дуже низький ай-к'ю, вона просто навіть не знає про це. Ви не хочете такого президента, просто тупа, як пробка...", − додав експрезидент.

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Він пообіцяв, що в разі переобрання призначить у Білий дім Ілона Маска та Роберта Кеннеді молодшого на впливові посади.

Інтерв’ю Дональда Трампа телеведучому Такеру Карлсону − дивитися

Повне відео інтерв'ю Дональда Трампа скандальному телеведучому Такеру Карлсону  можна переглянути тут:

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