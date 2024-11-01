Формально, вибори президента США вже розпочались. Офіційно вони відбудуться 5 листопада 2024 року, але вже доступна можливість проголосувати достроково. Вже за декілька днів стане відомо, хто з кандидатів в президенти стане майбутнім очільником США: Дональд Трамп та Камала Гарріс.

Президентські вибори у США: чому обирають саме між Дональдом Трампом і Камалою Гарріс

Віце-президент США та кандидат у президенти від Демократичної партії Камала Гарріс (справа) виступає під час передвиборчого мітингу в Reno Expo Center у Ріно, штат Невада, 31 жовтня 2024 року, а колишній президент США та кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп виступає на передвиборчому мітингу на Lee's Family Forum у Хендерсоні, штат Невада, 31 жовтня 2024 року. (Фото Іана Маула та ЛОРЕН ЕЛЛІОТТ / AFP)

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Насправді у виборчій кампанії-2024, крім Гарріс та Трампа, наразі беруть участь ще 16 кандидатів. На початку виборчої гонки їх було ще більше, але деякі кандидати знялися. Найвідоміший з тих, хто вже полишив гонку в президентських виборах, був Роберт Кеннеді-молодший, племінник президента Джона Кеннеді. Загалом висувати свою кандидатуру в президенти може практично будь-хто – закони не забороняють це навіть тим, хто перебуває під слідством чи взагалі відбуває покарання у в'язниці.

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Вартого наголосити, що політична система США базується на двопартійності. Республіканська та Демократична партії виступають такими собі полюсами та антагоністами. Традиційно республіканці вважаються більш консервативними та дещо правішими, а демократи – більш ліберальними та прогресивнішими (вони менше просувають "традиційні цінності" та ліберальніші в питаннях релігії). В країні існують й інші абсолютно різноманітні партії, але саме ці дві мають найбільше влади та впливу.

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Тож у фінальній стадії виборів від кожної з цих партій-гігантів може бути висунутий лише один кандидат. Процес обрання кандидатів у президенти проходить на партійних праймеріз та кокусах, тобто первинних виборах в окремих штатах. Мета таких праймеріз і кокусів у штатах – обрати делегатів на загальний партійний з'їзд партії.

Від республіканців у 2024 році було представлено 2 429. У липні 2024 року вони провели Національний з’їзд своєї партії у Мілуокі, де оголосили ім'я переможця — Дональда Трампа. Щодо демократів, то цього року ми стали свідками доволі рідкісного явища – заміни кандидата. Спочатку чинний президент Джозеф Байден переміг на праймеріз Демократичної партії, але через провал на перших дебатах з Трампом опинився під шаленим тиском. Зрештою він прийняв рішення зняти свою кандидатуру, а новим кандидатом стала віцепрезидентка Камала Гарріс. Оскільки вона йшла на вибори як №2 Байдена, її кандидатуру просто затвердили на Національному партійному з’їзді (Конвенті), який відбувався 21 серпня 2024 року у Чикаго.

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Наразі у гонці між Трампом і Гарріс немає явного лідера. Про це свідчить середні показники останніх опитувань CNN Poll of Polls, які порівнюють рейтинг кандидатів під час цих президентських виборів 2024 року. Останні опитування жовтня свідчать, що республіканець та демократна мають різні результати в різних штатах, а робити чіткі прогнози наразі неймовірно важко.

"Результати показують, що в середньому за шістьма останніми опитуваннями Трамп має 48% підтримки, тоді як Гарріс – 47%. Кожне опитування проводилося після президентських дебатів на CNN минулого місяця, і лише одне – опитування CBS/YouGov – після замаху на Трампа 13 липня", – пише видання CNN.

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Сині, червоні та хиткі штати: в чому різниця?

Колишній президент США та кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп махає рукою наприкінці інтерв’ю в прямому ефірі з американським коментатором Такером Карлсоном у фіналі Live Tour Tucker Carlson на Desert Diamond Arena у Глендейлі, штат Арізона, 31 жовтня 2024 року. (Фото Патрік. Т. Феллон / AFP)

У Сполучених Штатах Америки є традиційний розподіл штатів щодо їхніх політичних симпатій. Наприклад, Каліфорнія, Вермонт, Іллінойс та Массачусетс традиційно голосують за Демократів. Тож мають назву "синіх штатів", адже саме він є офіційним кольором Демократичної партії. Натомість такі штати як Техас, Алабама, Юта частіше обирають республіканців, тому відносяться до "червоних штатів". Червоний – це колір Республіканської партії й саме через це трампівські кашкети з надписом MAGA червоного кольору.

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Проте існують штати, які не визначилися з електоральними уподобаннями та регулярно змінюють свою позицію, голосуючи по черзі то за демократів, то за республіканців. Ці так звані "хиткі штати" або swing states, найбільше цікавлять кандидатів Камалу Гарріс та Дональда Трампа. У 2024 році до таких відносять 7 штатів – це Пенсільванія, Мічиган, Невада, Вісконсин, Північна Кароліна, Джорджія та Аризона.

Від перемоги того чи іншого кандидата в кожному з цих штатів залежить загальний результат виборів президента країни. Відповідно до останніх соціологічних опитувань, Гарріс має незначну перевагу у Пенсільванії, Мічігані та Вісконсіні, натомість Трамп лідирує у Північній Кароліні, Джорджії та Арізоні. Якщо така тенденція буде зберігатися й надалі можна обережно говорити про вірогідну перемогу Гарріс. Втім, різниця між суперниками у цих штатах мінімальна, а це означає, що на підсумковий результат виборів може вплинути будь-яка дрібниця.

Вибори у США 5 листопада 2024 року: як рахують голоси

Віцепрезидентка США та кандидатка у президенти від Демократичної партії Камала Гарріс виступає під час передвиборчого мітингу в Reno Expo Center у Ріно, штат Невада, 31 жовтня 2024 року. (Фото ЛОРЕН ЕЛЛІОТТ / AFP)

Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада 2024 року. Основні конкуренти серед виборців — це колишній президент США Дональд Трамп (Республіканська партія) та чинна віцепрезидентка Камала Гарріс (Демократична партія).

Трамп офіційно погодився балотуватися у президенти США від Республіканської партії ще 19 липня. А своїм кандидатом у віцепрезиденти США він обрав сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса.

Камала Гарріс офіційно оголосила, що братиме участь у виборах президента США лише 25 липня, після того, як Джо Байден зняв свою кандидатуру. Вона обрала своїм кандидатом у віцепрезиденти Тіма Волза, губернатор Міннесоти.

Наразі виборча кампанія Сполучених Штатів Америки виходить на фінішну пряму. Голосування по всій країні відбудеться безпосередньо в день загальних виборів — 5 листопада 2024 року. В ньому зможе взяти участь будь-який громадянин США, який попередньо зареєструвався як виборець. Але чимало американців мають можливість проголосувати достроково (особисто або поштою).

Так, у Північній Кароліні відкріпні бюлетені для дострокового голосування почали розсилати ще 6 вересня, згодом таку можливість відкрили в Алабамі та Вісконсині. Також достроково особисте голосування розпочалося у Міннесоті, Південній Дакоті та Вірджинії.

Щодо процесу підрахунку голосів то він відбуватиметься в режимі онлайн і спостерігати за оновленням даних у прямому ефірі будуть мільйони американців. Результати виборів стануть відомі вже в ніч на 6 листопада, але якщо різниця між кандидатами буде мінімальною, то підрахунок може затягнутися.

Офіційно Колегія виборників має оголосити результати виборів президента США лише 17 грудня 2024 року. А затверджені ці результати будуть лише після розгляду Конгресом 5 січня 2025 року. Далі має відбутися інавгурація, яка зазвичай організовується протягом двох тижнів, після затвердження результатів Конгресом. До цього часу Джо Байден зберігатиме свої повноваження.