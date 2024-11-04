Ізраїль поінформував ООН про імплементацію прийнятого раніше рішення про заборону діяльності Агентства ООН для допомоги палестинським біженцям та організації робіт на Близькому Сході (БАПОР), поінформував постпред Ізраїлю в ООН Данні Данон.

Ізраїль заборонив діяльність БАПОР на власній території − що відомо

"Відповідно до законодавства щодо БАПОР, Держава Ізраїль офіційно повідомила президента Генеральної асамблеї про припинення співпраці з агентством. Попри докази, які ми надали в ООН, що підтверджують проникнення ХАМАСу в БАПОР, ООН нічого не зробила, щоб виправити ситуацію", − пояснив Данон

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Данон зауважив, що Ізраїль продовжить співпрацю з гуманітарними організаціями, однак не з організаціями, які пропагують тероризм проти країни.