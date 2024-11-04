Ізраїль поінформував ООН про імплементацію прийнятого раніше рішення про заборону діяльності Агентства ООН для допомоги палестинським біженцям та організації робіт на Близькому Сході (БАПОР), поінформував постпред Ізраїлю в ООН Данні Данон.
Ізраїль заборонив діяльність БАПОР на власній території − що відомо
"Відповідно до законодавства щодо БАПОР, Держава Ізраїль офіційно повідомила президента Генеральної асамблеї про припинення співпраці з агентством. Попри докази, які ми надали в ООН, що підтверджують проникнення ХАМАСу в БАПОР, ООН нічого не зробила, щоб виправити ситуацію", − пояснив Данон
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Данон зауважив, що Ізраїль продовжить співпрацю з гуманітарними організаціями, однак не з організаціями, які пропагують тероризм проти країни.
Following the legislation on UNRWA, the State of Israel officially notified the President of the General Assembly of the termination of cooperation with the agency. Despite the overwhelming evidence we submitted to the UN that substantiate Hamas' infiltration of UNRWA, the UN did… pic.twitter.com/UUti6zZrOT— Danny Danon 🇮🇱 דני דנון (@dannydanon) November 4, 2024
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Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) убила чергового командира ХАМАС Мохаммеда Абу Ітіві.
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Ітіві брав участь у вбивствах і викраденнях ізраїльських цивільних, а також працював у агенції ООН з надання допомоги палестинським біженцям (UNRWA) з липня 2022 року, його ім'я знайшли у списку співробітників.
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