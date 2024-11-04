Ізраїль поінформував ООН про імплементацію прийнятого раніше рішення про заборону діяльності Агентства ООН для допомоги палестинським біженцям та організації робіт на Близькому Сході (БАПОР), поінформував постпред Ізраїлю в ООН Данні Данон.

Ізраїль заборонив діяльність БАПОР на власній території − що відомо

"Відповідно до законодавства щодо БАПОР, Держава Ізраїль офіційно повідомила президента Генеральної асамблеї про припинення співпраці з агентством. Попри докази, які ми надали в ООН, що підтверджують проникнення ХАМАСу в БАПОР, ООН нічого не зробила, щоб виправити ситуацію", − пояснив Данон

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Данон зауважив, що Ізраїль продовжить співпрацю з гуманітарними організаціями, однак не з організаціями, які пропагують тероризм проти країни.

ЦАХАЛ ліквідувала командира ХАМАС, який також був співробітником ООН

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) убила чергового командира ХАМАС Мохаммеда Абу Ітіві.

Армія оборони Ізраїлю ліквідувала нового керівника
Більше по темі

Армія оборони Ізраїлю ліквідувала нового керівника "Хезболли"

Його вбили разом із керівником розвідувального відділу "Хезболли" Хусейном Алі Хазімою.

Ітіві брав участь у вбивствах і викраденнях ізраїльських цивільних, а також працював у агенції ООН з надання допомоги палестинським біженцям (UNRWA) з липня 2022 року, його ім'я знайшли у списку співробітників.

16 жовтня Армія оборони Ізраїлю ліквідувала лідера ХАМАСу Яхью Сінвара.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Ізраїль завдав ударів по військових об'єктах в Ірані Близький Схід
Ізраїль завдав ударів по військових об'єктах в Ірані
Київ Пост
жов. 26
ЦАХАЛ ліквідувала командира ХАМАС, який також був співробітником ООН Близький Схід
ЦАХАЛ ліквідувала командира ХАМАС, який також був співробітником ООН
Київ Пост
жов. 25
Армія оборони Ізраїлю ліквідувала нового керівника "Хезболли" Близький Схід
Армія оборони Ізраїлю ліквідувала нового керівника "Хезболли"
Київ Пост
жов. 23
Ізраїль уразив військово-морську базу «Хезболли» в Лівані Близький Схід
Ізраїль уразив військово-морську базу «Хезболли» в Лівані
Київ Пост
жов. 22
Спонсорований контент
" Попередній Втрати росіян у війні проти України перевищили 700 тис. солдатів − Генштаб
Далі » СБУ викрила коригувальника ГРУ, який наводив дрони на житлові будинки в Сумах