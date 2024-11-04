Близько 240 мільйонів американців планують взяти участь виборах президента США у 2024 році. Проте, щоб стати президентом США, недостатньо просто набрати більшість голосів. Тож чому долю виборів вирішують "хиткі" штати?

Що таке "хиткі штати" і як вони визначають долю голосування?

Мапа "хитких" штатів, які ще не визначилися з кандидатом на виборах президента США у 2024 році (фото: nytimes.com)

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Традиційно в США виділяють так звані "сині" (демократичні) та "червоні" (республіканські) штати. Колір визначається за символікою партії. В таких штатах виборці роками стабільно підтримують одну й ту саму партію. Результати виборів у цих "синіх" і "червоних" штатах часто передбачувані, тому основна боротьба між кандидатами зосереджується на так званих swing states (штатах, де результати можуть змінюватися від виборів до виборів). Схиливши на свою сторону один або декілька штатів можна гарантовано здобути перемогу на виборах президента США 2024 року.

Більше по темі Демократи готуються до звинувачень Трампа у фальсифікаціях на виборах США готуються до ще одних довгих виборів, оскільки зберігаються надумані побоювання щодо фальсифікацій на виборах.

Саме тому кандидати активно витрачають свої ресурси та зусилля на підняття свого рейтингу саме в "хитких" штатах. Там проводяться наймасштабніші політичні кампанії, де кандидати навіть адаптуючи свою риторику до місцевих запитів суспільства.

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Навіть рекламні бюджети значною мірою спрямовуються саме на ці штати. Кандидати часто здійснюють численні візити у "хиткі штати", щоб здобути більше голосів майбутніх виборців. Таких штатів на виборах с США 2024 року виділяють сім:

Пенсильванія — 19 виборників;

Джорджія — 16 виборників;

Північна Кароліна — 16 виборників;

Мічиган — 15 виборників;

Аризона — 11 виборників;

Вісконсин — 10 виборників;

Невада — 6 виборників.

Наразі рейтинги кандидатів у президенти США Камали Гарріс та Дональда Трампа в цих штатах майже рівні. До того ж більшість американців вже визначилися зі своїм кандидатом, але в кожному з цих штатів залишається певна кількість тих громадян, які ще вагаються. Саме за них йде найзапекліша боротьба в ці останні дні передвиборчої гонки. І саме вони фактично вирішать хто буде майбутнім президентом США.

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Ситуація в хитких штатах: портрет виборця

Люди віддають свої голоси в останній день дострокового голосування на загальних виборах у Мічигані в Лівінгстонській освітній агенції в Хауелл, штат Мічиган, 3 листопада 2024 року. (Фото ДЖЕФФА КОВАЛЬСЬКОГО / AFP)

Перемога у Мічигані забезпечує кандидату 15 голосів виборників. Й в цьому році штат став серйозним викликом для демократів. Там проживають великі арабські та мусульманські громади, роздратовані політичними рішеннями Гарріс та Байдена. Їх обурює підтримка Ізраїлю з боку США під час війни в Газі. Тож, за рейтингами від Financial Times, Гарріс має тут перевагу лише в 1,2%.

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У Вісконсині, який принесе аж 10 голосів своєму кандидату, результат виборів визначить робітничий клас. Одна з основних обіцянок Трампа – викинути зі США понад 11 млн нелегальних мігрантів із країн Центральної Америки, які роками живуть без документів. Вони одночасно є й джерелом дешевої робочої сили для місцевого бізнесу й маргінальним прошарком суспільства, яким не всім подобається. Тож тут є багато прихильників Трампа, а Гарріс має перевагу усього в 0,1%. За голоси цього штату триває запекла боротьба.

Один з найчисельніших штатів, Пенсильванія, подарує своєму кандидату аж 19 голосів. Трамп та Гарріс витратили багато часу, щоб завоювати голоси саме з цього куточка США. Великі міста – це традиційна база демократів, а передмістя і села – територія республіканців. Наразі Трамп має у Пенсильванії мізерну перевагу в 0,6%.

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У Пенсильванії велика українська громада, окрім цього у Мічигані, Вісконсині та Пенсильванії – чисельна польська діаспора, десь 6-8% від загального населення штату. Саме ці дві діаспори можуть значно вплинути на результати виборів у США.

Десь кожен четвертий виборець штату на кордоні з Мексикою, в Арізоні, це латиноамериканець. Ця група традиційно підтримує демократів, а загалом штат може принести цілих 11 голосів. Очікувалось що тут перемагатиме Гарріс, але ситуація змінилася на тлі зростання страхів щодо нелегальної міграції та безпеки кордону. На цьому етапі опитування дають Трампу перевагу у 2,1% голосів виборців.

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16 голосів Джорджії можуть відійти Гарріс, адже у 2020 році в цьому республіканському штаті переміг саме Джо Байден. Але чи зможе Гарріс повторити цей тріумф? Зараз перевага в голосах серед виборців на боці Трампа й становить 2,1%. У штаті проживає 33% афроамериканців, тож хто знає можливо під час фінального голосування Гарріс таки схилить їх на свою сторону.

Північна Кароліна підтримувала саме республіканців майже на всіх президентських виборах за останні десятиліття. Вона принесе своєму кандидату цілих 16 голосів й Трамп лідирує тут на 1,6%. Проте у 2017-му штат обрав губернатора-демократа, тож все не так однозначно.

Загадкою залишається й те кому відійдуть 6 голосів від Невади, де виборці поки що не визначились зі своїм кандидатом. Протягом останніх чотирьох президентських виборів штат голосував за демократів, але наразі Трамп має тут невеличку перевагу у 0,3%. Є всі шанси що Невада стане республіканським штатом цього року. Трамп здатен набрати багато голосів завдяки своїм передвиборчим обіцянкам "зробити Америку знов великою", бо темпи постковідного економічного відновлення тут – одні з найповільніших у США, а безробіття 5,1% – найвищий показник у США.

Які шанси кандидатів на перемогу: Дональд Трамп чи Камала Гарріс?

Віце-президентка США та кандидатка у президенти від Демократичної партії Камала Харріс (ліворуч) спостерігає за виступом під час передвиборчого мітингу в амфітеатрі Craig Ranch у Лас-Вегасі, штат Невада, 31 жовтня 2024 року, а також колишній президент США та кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп (праворуч) прибуває, щоб виступити на передвиборчому мітингу в PPL Center в Аллентауні, штат Пенсільванія, 29 жовтня 2024 року. (Фото Девіда Беккера та Анжели Вайс / AFP)

Останнє опитування від Marist Poll, яке було оприлюднене в п'ятницю, 1 листопада, показало що Гарріс випереджає колишнього президента Трампа на 3% у Мічигані та на 2 % у Пенсильванії та Вісконсині. Тож вибори в США ще можуть нас здивувати, адже навіть штати що не визначилися, здається починають активніше обирати позицію щодо того чи іншого кандидата.

Камалі Гарріс вдалося дещо покращити свої позиції у Пенсильванії та Вісконсині в порівнянні опитуванням вересня. Тим часом її рейтинг у Мічигані навпаки погіршився, але загалом вона зберегла свою перевагу в усіх штатах. Втім, розрив між рейтингами кандидатів досі такий незначний, що знаходиться в межах похибки. І якщо раніше розвив між суперниками міг досягати 5%, то наразі він коливається в межах 2-3%.

Нагадуємо, у США відбуваються непрямі вибори – вибирають виборників, які голосують за президента. Їхня кількість дорівнює кількості представників кожного штату в Конгресі – загалом 538. Тож у 48 штатах діє принцип "переможець отримує усе". Навіть якщо один з кандидатів переміг конкурента з перевагою лише у кількасот голосів, то він все одно забирає всіх виборників штату.

Щоб перемогти у виборах у США та стати президентом, необхідно набрати 270 голосів виборників.