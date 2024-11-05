Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зустрівся з міністром цивільної оборони Швеції Карлом-Оскаром Боліном.

Під час зустрічі Клименко повідомив, що 43 тисячі українців знайшли прихисток у Швеції, отримавши статус тимчасового захисту.

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43 тисячі українців отримали захист у Швеції

«Я хотів би подякувати вашому народу та уряду Швеції за те, що 43 тисячі наших громадян отримали статус тимчасового захисту на території вашої країни. Це великий внесок у нашу дружбу і ми це цінуємо», – заявив Клименко, звертаючись до шведської делегації.

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Ігор Клименко поділився з шведською делегацією досвідом МВС України у протидії російській агресії та подоланні її наслідків.

Міністр наголосив, що Росія змінила тактику і напередодні зими активно атакує енергетичну інфраструктуру України ракетами та дронами. Ці атаки з повітря стали визначальною рисою сучасної війни.

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Співпраця МВС України та Швеції: безпілотники, укриття, безпека

Міністр нагадав, що МВС готове до взаємодії зі шведськими партнерами щодо обміну досвідом у сфері безпілотної авіації, і зазначив, що приєднання Швеції до «Коаліції дронів» є важливим кроком.

Окрім цього, Клименко розповів шведським колегам про підготовку України до зими в умовах війни, зокрема про заходи щодо захисту критичної інфраструктури від російських атак.

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Було обговорено і питання розвитку системи укриттів у рамках угоди про співпрацю у сфері цивільного захисту між Україною та Швецією.

Підготовка до зими в Україні: МВС про Пункти незламності та укриття

Глава МВС поінформував, що міністерство на постійній основі проводить командно-штабні відпрацювання в областях щодо реагування на ситуації, пов’язані з відсутністю електроживлення із залученням органів держвлади та органів місцевого самоврядування.

За його словами, рятувальники та поліція мають чіткі розрахунки сил та засобів, а підрозділи та органи системи МВС акумулюють усі сили та засоби для відбиття повітряного нападу противника, а також подолання наслідків надзвичайних ситуацій.

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«Саме тому ДСНС та НПУ в співпраці з територіальними громадами розгортають Пункти незламності. Також МВС та ДСНС контролюють питання функціонування укриттів, їх доступність та забезпеченість», – сказав Клименко.

Міністр цивільної оборони Швеції Болін подякував українській стороні та особисто Клименку за плідну співпрацю.