Громадянин Узбекистану отримав п'ятирічний тюремний термін за участь у бойових діях на стороні Росії проти Україні.
Про це пише Укрінформ з посиланням на Газета.uz.
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П'ять років ув'язнення за участь у бойових діях на боці Росії - подробиці
4 листопада Куштепінський районний суд Ферганської області (Узбекистан) виніс вирок у справі Алішера Халікова.
Як стало відомо з матеріалів справи, Халіков приїхав до Росії на початку 2023 року у пошуках роботи.
Зіткнувшись з невиплатою зарплати, він вдарив свого роботодавця, за що був затриманий поліцією.
Саме у відділку поліції Халіков підписав контракт з міністерством оборони РФ.
«У відділенні адвокат, який прийшов захищати його, запропонував випити, і він погодився. Потім адвокат пояснив Халікову, що побиття (роботодавця – ред.) є злочином, за який загрожує до п'яти років в'язниці, але запропонував взяти участь у війні в Україні як спосіб уникнути відповідальності. Оцінивши це як можливість уникнути покарання, він погодився і підписав договір», - йдеться в матеріалі справи.
Після підписання контракту з російською армією, Халіков два місяці проходив військову підготовку.
За його словами, в цей час у нього вилучили паспорт та пропонували російське громадянство, але він відмовився, і документ йому так і не повернули.
4 лютого Халікова відправили на фронт в Україну, де він брав участь у бойових діях на території Луганської області.
Під час перетину кордону колона, в якій він перебував, потрапила під удар українського безпілотника.
В результаті вибуху снаряда Халіков отримав поранення і опритомнів вже у московському госпіталі, де провів місяць.
Оскільки після лікування Халіков був визнаний непридатним до подальшої служби, він повернувся до Росії, а згодом - до Узбекистану.
За свою нетривалу участь у війні він отримав 800 тисяч рублів, що еквівалентно 8 тисячам доларів.
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