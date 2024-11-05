Громадянин Узбекистану отримав п'ятирічний тюремний термін за участь у бойових діях на стороні Росії проти Україні.

Про це пише Укрінформ з посиланням на Газета.uz.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

П'ять років ув'язнення за участь у бойових діях на боці Росії - подробиці

4 листопада Куштепінський районний суд Ферганської області (Узбекистан) виніс вирок у справі Алішера Халікова.

Як стало відомо з матеріалів справи, Халіков приїхав до Росії на початку 2023 року у пошуках роботи.

Зіткнувшись з невиплатою зарплати, він вдарив свого роботодавця, за що був затриманий поліцією.

Advertisement

Саме у відділку поліції Халіков підписав контракт з міністерством оборони РФ.

«У відділенні адвокат, який прийшов захищати його, запропонував випити, і він погодився. Потім адвокат пояснив Халікову, що побиття (роботодавця – ред.) є злочином, за який загрожує до п'яти років в'язниці, але запропонував взяти участь у війні в Україні як спосіб уникнути відповідальності. Оцінивши це як можливість уникнути покарання, він погодився і підписав договір», - йдеться в матеріалі справи.

Після підписання контракту з російською армією, Халіков два місяці проходив військову підготовку.

За його словами, в цей час у нього вилучили паспорт та пропонували російське громадянство, але він відмовився, і документ йому так і не повернули.

Advertisement

4 лютого Халікова відправили на фронт в Україну, де він брав участь у бойових діях на території Луганської області.

Під час перетину кордону колона, в якій він перебував, потрапила під удар українського безпілотника.

В результаті вибуху снаряда Халіков отримав поранення і опритомнів вже у московському госпіталі, де провів місяць.

Оскільки після лікування Халіков був визнаний непридатним до подальшої служби, він повернувся до Росії, а згодом - до Узбекистану.

За свою нетривалу участь у війні він отримав 800 тисяч рублів, що еквівалентно 8 тисячам доларів.

Advertisement

Північнокорейські війська в Росії − що треба знати

Солдати Північної Кореї потрапили під обстріл у Курській області Росії.

За даними української розвідки, протягом останнього тижня Росія перекинула до районів поряд з Україною понад 7 тисяч військових КНДР.

США та НАТО повинні розглянути можливість атаки на війська Пхеньяна, якщо ті перебуватимуть в Україні та братимуть участь у війні на боці Росії.

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена зверталася до Китаю для впливу на режим у КНДР і запобігання участі північнокорейських військ у війні проти України.