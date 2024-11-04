Солдати Північної Кореї потрапили під обстріл у Курській області Росії, повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
Війська КНДР у Курській області потрапили під обстріл − подробиці
"Перші військові КНДР вже потрапили під обстріл на Курщині", − повідомив очільник ЦПД.
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Коваленко поки не надав подробиць щодо обставин і наслідків обстрілу.
Північнокорейські війська в Курській області − що треба знати
За даними української розвідки, протягом останнього тижня Росія перекинула до районів поряд з Україною понад 7 тисяч військових КНДР.
США та НАТО повинні розглянути можливість атаки на війська Пхеньяна, якщо ті перебуватимуть в Україні та братимуть участь у війні на боці Росії.
Адміністрація чинного президента США Джо Байдена зверталася до Китаю для впливу на режим у КНДР і запобігання участі північнокорейських військ у війні проти України.
Раніше Коваленко заявляв, що північнокорейські військові вже у Донецьку.
СБУ викрила трьох зрадників, які воювали проти Сил оборони на Курщині
Німеччина посилить санкції проти Північної Кореї в разі прямого залучення великої кількості солдатів КНДР у бойові дії на боці Росії
Росія перекинула кілька тисяч північнокорейських військових на Курщину. Вони перебувають у Курській області, але ще не брали участь у бойових діях.