Коваленко поки не надав подробиць щодо обставин і наслідків обстрілу.

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"Перші військові КНДР вже потрапили під обстріл на Курщині", − повідомив очільник ЦПД.

Солдати Північної Кореї потрапили під обстріл у Курській області Росії, повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Північнокорейські війська в Курській області − що треба знати

За даними української розвідки, протягом останнього тижня Росія перекинула до районів поряд з Україною понад 7 тисяч військових КНДР.

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США та НАТО повинні розглянути можливість атаки на війська Пхеньяна, якщо ті перебуватимуть в Україні та братимуть участь у війні на боці Росії.

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена зверталася до Китаю для впливу на режим у КНДР і запобігання участі північнокорейських військ у війні проти України.

Раніше Коваленко заявляв, що північнокорейські військові вже у Донецьку.

Німеччина посилить санкції проти Північної Кореї в разі прямого залучення великої кількості солдатів КНДР у бойові дії на боці Росії

Росія перекинула кілька тисяч північнокорейських військових на Курщину. Вони перебувають у Курській області, але ще не брали участь у бойових діях.