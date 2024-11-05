Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що буде готовий визнати свою поразку «якщо це будуть чесні вибори».

Водночас він знову висловивши занепокоєння щодо використання електронних машин для голосування, повідомляє AFP.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

За якої умови Трамп визнає поразку у виборах президента США

«Якщо я програю вибори, якщо це будуть чесні вибори, я буду першим, хто визнає це... Поки що я вважаю, що вони були чесними», - сказав Трамп журналістам після голосування у Флориді.

Advertisement

Він також повторив застереження про небезпечність використання машин для голосування.

Трамп вважає, що такий спосіб менш безпечний, ніж паперові бюлетені, і затримують оголошення результатів.

«Вони витрачають всі ці гроші на машини... Якби вони використовували паперові бюлетені, посвідчення виборця, докази громадянства та одноденне голосування, все це закінчилося б до 10-ї години вечора. Це божевілля», - сказав він журналістам.

Більше по темі Вже менше латиноамериканців віддають перевагу Камалі Гарріс У 2020 році Байден отримав близько 65% підтримки серед латиноамериканських виборців.

Він додав: «Ви знаєте, що папір зараз більш досконалий, ніж комп'ютери? Якщо це папір з водяними знаками, ви не можете... Неймовірно, що з ним може статися. Ви нічого не можете зробити, щоб обдурити».