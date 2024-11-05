Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що буде готовий визнати свою поразку «якщо це будуть чесні вибори».

Водночас він знову висловивши занепокоєння щодо використання електронних машин для голосування, повідомляє AFP.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

За якої умови Трамп визнає поразку у виборах президента США

«Якщо я програю вибори, якщо це будуть чесні вибори, я буду першим, хто визнає це... Поки що я вважаю, що вони були чесними», - сказав Трамп журналістам після голосування у Флориді.

Advertisement

Він також повторив застереження про небезпечність використання машин для голосування.

Трамп вважає, що такий спосіб менш безпечний, ніж паперові бюлетені, і затримують оголошення результатів.

«Вони витрачають всі ці гроші на машини... Якби вони використовували паперові бюлетені, посвідчення виборця, докази громадянства та одноденне голосування, все це закінчилося б до 10-ї години вечора. Це божевілля», - сказав він журналістам.

Вже менше латиноамериканців віддають перевагу Камалі Гарріс
Більше по темі

Вже менше латиноамериканців віддають перевагу Камалі Гарріс

У 2020 році Байден отримав близько 65% підтримки серед латиноамериканських виборців.

Він додав: «Ви знаєте, що папір зараз більш досконалий, ніж комп'ютери? Якщо це папір з водяними знаками, ви не можете... Неймовірно, що з ним може статися. Ви нічого не можете зробити, щоб обдурити».

Advertisement
За матеріалами AFP
За матеріалами AFP
Читати далі
Вибори президента США 2024: головні новини, події, факти онлайн США
Вибори президента США 2024: головні новини, події, факти онлайн
Київ Пост
2хв тому
У Штатах через повінь загинули два працівники виборчої дільниці США
У Штатах через повінь загинули два працівники виборчої дільниці
Київ Пост
17хв тому
Вже менше латиноамериканців віддають перевагу Камалі Гарріс США
Вже менше латиноамериканців віддають перевагу Камалі Гарріс
Київ Пост
58хв тому
Суддя відхилив спробу продовжити голосування біля Пенсильванського університету США
Суддя відхилив спробу продовжити голосування біля Пенсильванського університету
Київ Пост
2г тому
Спонсорований контент
" Попередній У Джорджії евакуювали виборчі дільниці через погрози про "мінування", надіслані з Росії
Далі » Камала Гарріс перемогла Трампа на Гуамі