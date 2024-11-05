На території Гуаму Камалу Гарріс обрали президенткою Сполучених Штатів Америки.
Свій голос за Харріс віддав єдиний делегат від Гуаму (неінкорпорованої території США), повідомляє NewsWire.
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Як Гуам голосує на виборах президента США
Гуам - організована неінкорпорована територія США. Це означає, що він перебуває під управлінням США, але не є їх невід'ємною частиною.
Жителі Гуаму є громадянами США, але не мають права голосу на президентських виборах.
Гуам має лише одного делегата без права голосу в Палаті представників, що обмежує їхній вплив на законодавство.
Harris wins the Guam Presidential straw poll, defeating Trump 49.5%-46.2%— NewsWire (@NewsWire_US) November 5, 2024
In 2020, Biden won Guam 55.38-41.91%. pic.twitter.com/5NyS0bZfIF
Президентські вибори в США 2024 - що потрібно знати
Вибори президента США 2024 року часто називають історичними. Вони стали насправді непересічною подією, за перебігом якої стежить, без перебільшення весь світ.
Головними претендентами на перемогу є, традиційно, кандидати від Республіканської та Демократичної партії: Дональд Трамп і Камала Гарріс. Насправді ж у виборчій кампанії-2024, крім Гарріс та Трампа, наразі беруть участь ще 16 кандидатів.
Вже менше латиноамериканців віддають перевагу Камалі Гарріс
На початку виборчої гонки їх було ще більше, але деякі кандидати знялися. Найвідоміший з тих, хто вже полишив перегони в президентських виборах, був Роберт Кеннеді-молодший, племінник президента Джона Кеннеді.
Одіозний політик Дональд Трамп офіційно погодився балотуватися у президенти США від Республіканської партії ще 19 липня. А своїм кандидатом у віцепрезиденти США він обрав сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса.
Камала Гарріс офіційно оголосила, що братиме участь у виборах президента США лише 25 липня, після того, як Джо Байден зняв свою кандидатуру. Вона обрала своїм кандидатом у віцепрезиденти Тіма Волза, губернатора Міннесоти.
Кампанія 2024 року вже стала чи найбільш напруженою за останні багато років.
Протягом практично всієї передвиборчої кампанії Трамп і Гарріс не скупилися на гострі слова, звинувачення, зокрема, під час передвиборчих дебатів. На тлі цього, значна кількість штатів вже привела у бойову готовність Національну гвардію задля посилення безпеки під час голосування та підрахунку голосів.
За результатами останнього опитування PBS News/NPR/Marist кандидатка від Демократів Камала Гарріс випереджає кандидата від Республіканців Дональда Трампа на 4%.