У Сполучених Штатах Америки тривають вибори президента. Наразі свої голоси віддали понад 80 мільйонів людей, повідомляє CNN.

Вибори президента США 2024: голосування

Згідно з останніми даними з 48 штатів і округу Колумбія, зібраними CNN, Edison Research та Catalist, компанією, 83 мільйони американців обрали наступного президента США.

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Це більше половини з приблизно 158 мільйонів голосів, відданих за президента у 2020 році,.

Відомо, що у Пенсильванії та Флориді очікують швидкого підрахунку голосів.

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Держсекретар штату Корд Берд заявив, що результати виборів у Флориді будуть відомі до того часу, як «ви сьогодні ляжете спати».

Вибори у США: як рахують голоси

Підрахунок голосів відбуватиметься в режимі онлайн і спостерігати за оновленням даних у прямому ефірі будуть мільйони американців. Результати виборів стануть відомі вже в ніч на 6 листопада, але якщо різниця між кандидатами буде мінімальною, то підрахунок може затягнутися.

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Офіційно Колегія виборників має оголосити результати виборів президента США лише 17 грудня 2024 року.

А затверджені ці результати будуть лише після розгляду Конгресом 5 січня 2025 року.

Далі має відбутися інавгурація, яка зазвичай організовується протягом двох тижнів, після затвердження результатів Конгресом. До цього часу Джо Байден зберігатиме свої повноваження.