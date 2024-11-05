Деякі радники Дональда Трампа порекомендували йому достроково оголосити про перемогу на президентських виборах, якщо в ніч на 6 листопада перші результати голосування в ключових штатах будуть на його користь.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на джерела в оточенні Трампа.

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Вибори у США: Трампу рекомендують достроково оголосити про перемогу

Частина радників експрезидента вважає, що, маючи перевагу у кілька сотень тисяч голосів у Пенсильванії або за умов позитивних даних закритих опитувань республіканців, Трамп не втратить нічого, якщо заявить про перемогу завчасно.

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Однак деякі радники застерігають Трампа від такого кроку, якщо розрив у результатах буде незначним.

Цієї думки дотримуються навіть найближчі його союзники, зокрема Стівен Беннон, який обговорював це з Трампом минулого тижня.

Поки що невідомо, яке остаточне рішення прийме Трамп. Але, за інформацією джерел, останнє слово залишиться за ним, і якщо він вирішить оголосити про перемогу передчасно, відмовити його від цього буде неможливо.

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Президентські вибори в США 2024 - що потрібно знати

Вибори президента США 2024 року часто називають історичними. Вони стали насправді непересічною подією, за перебігом якої стежить, без перебільшення весь світ.

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Головними претендентами на перемогу є, традиційно, кандидати від Республіканської та Демократичної партії: Дональд Трамп і Камала Гарріс. Насправді ж у виборчій кампанії-2024, крім Гарріс та Трампа, наразі беруть участь ще 16 кандидатів.

На початку виборчої гонки їх було ще більше, але деякі кандидати знялися. Найвідоміший з тих, хто вже полишив перегони в президентських виборах, був Роберт Кеннеді-молодший, племінник президента Джона Кеннеді.

Одіозний політик Дональд Трамп офіційно погодився балотуватися у президенти США від Республіканської партії ще 19 липня. А своїм кандидатом у віцепрезиденти США він обрав сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса.

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Камала Гарріс офіційно оголосила, що братиме участь у виборах президента США лише 25 липня, після того, як Джо Байден зняв свою кандидатуру. Вона обрала своїм кандидатом у віцепрезиденти Тіма Волза, губернатора Міннесоти.

Кампанія 2024 року вже стала чи найбільш напруженою за останні багато років.

Протягом практично всієї передвиборчої кампанії Трамп і Гарріс не скупилися на гострі слова, звинувачення, зокрема, під час передвиборчих дебатів. На тлі цього, значна кількість штатів вже привела у бойову готовність Національну гвардію задля посилення безпеки під час голосування та підрахунку голосів.

За результатами останнього опитування PBS News/NPR/Marist кандидатка від Демократів Камала Гарріс випереджає кандидата від Республіканців Дональда Трампа на 4%.