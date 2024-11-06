Допоки по всій Америці, особливо у семи хитких штатах продовжують шикуватися довгі черги до кабін для голосування, представники виборчих комісій повідомляють про явку, яка перевершує навіть рекордні показники 2020 року, коли 66% виборців, які мають право голосу, проголосували, що стало найвищим показником з 1900 року, повідомляє Kyiv Post.

Наприклад, в округах навколо Мілвокі, найбільшого міста хиткого штату Вісконсін, представники комісій вже заявили, що явка на виборах сягнула 95% виборців, які мають право голосу.

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Загальні цифри по країні будуть відомі, швидше за все, не раніше середи, але наразі вже 82 мільйони американців проголосували достроково, або поштою, або особисто.

У 2020 році проголосували рекордні 158,4 мільйона американців, а 81 мільйон голосів, отриманих Джо Байденом, стали найбільшим показником в історії для президента.

Більше по темі Вже менше латиноамериканців віддають перевагу Камалі Гарріс У 2020 році Байден отримав близько 65% підтримки серед латиноамериканських виборців.

Чому американці прийшли на вибори президента США 2024

У 2024 році, згідно з опитуванням CNN, головними питаннями, які привели американців до кабінки для голосування, були: майбутнє американської демократії, економіка та право на аборт - саме в такому порядку.

Серед прихильників Камали Гарріс право на аборт посіло друге місце після захисту демократії, а економіка - третє.

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Прихильники Трампа, які вони самі себе ідентифікували, в переважній більшості заявили, що саме економіка привела їх на виборчі дільниці - понад 50 відсотків опитаних вказали на це, а проблеми імміграції опинилися на другому місці за важливістю - 20 відсотків респондентів назвали їх головними для країни.

Президентські вибори в США 2024 - що потрібно знати

Вибори президента США 2024 року часто називають історичними. Вони стали насправді непересічною подією, за перебігом якої стежить, без перебільшення весь світ.

Головними претендентами на перемогу є, традиційно, кандидати від Республіканської та Демократичної партії: Дональд Трамп і Камала Гарріс. Насправді ж у виборчій кампанії-2024, крім Гарріс та Трампа, наразі беруть участь ще 16 кандидатів.

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На початку виборчої гонки їх було ще більше, але деякі кандидати знялися. Найвідоміший з тих, хто вже полишив перегони в президентських виборах, був Роберт Кеннеді-молодший, племінник президента Джона Кеннеді.

Одіозний політик Дональд Трамп офіційно погодився балотуватися у президенти США від Республіканської партії ще 19 липня. А своїм кандидатом у віцепрезиденти США він обрав сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса.

Камала Гарріс офіційно оголосила, що братиме участь у виборах президента США лише 25 липня, після того, як Джо Байден зняв свою кандидатуру. Вона обрала своїм кандидатом у віцепрезиденти Тіма Волза, губернатора Міннесоти.

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Кампанія 2024 року вже стала чи найбільш напруженою за останні багато років.

Протягом практично всієї передвиборчої кампанії Трамп і Гарріс не скупилися на гострі слова, звинувачення, зокрема, під час передвиборчих дебатів. На тлі цього, значна кількість штатів вже привела у бойову готовність Національну гвардію задля посилення безпеки під час голосування та підрахунку голосів.

За результатами останнього опитування PBS News/NPR/Marist кандидатка від Демократів Камала Гарріс випереджає кандидата від Республіканців Дональда Трампа на 4%.

Вибори у США: як рахують голоси

Підрахунок голосів відбуватиметься в режимі онлайн і спостерігати за оновленням даних у прямому ефірі будуть мільйони американців. Результати виборів стануть відомі вже в ніч на 6 листопада, але якщо різниця між кандидатами буде мінімальною, то підрахунок може затягнутися.

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Офіційно Колегія виборників має оголосити результати виборів президента США лише 17 грудня 2024 року.

А затверджені ці результати будуть лише після розгляду Конгресом 5 січня 2025 року.

Далі має відбутися інавгурація, яка зазвичай організовується протягом двох тижнів, після затвердження результатів Конгресом. До цього часу Джо Байден зберігатиме свої повноваження.