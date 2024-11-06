Однак дані екзит-полів можуть значно змінитися з 17:00 до ночі за EST, наголошує Reuters.

Трамп vs Гарріс – хто перемагає на виборах у США

За даними Edison Research 44% виборців по всій країні заявили, що підтримують Трампа, під час екзит-полу, проведеного Edison Research у 2020 році про це заявляли 46%. Також 54% ставляться до нього негативно, а у 2020 році таких людей було 52% серед опитаних компанією.

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Опитування також засвідчило, що 48% виборців по всій країні висловили підтримку Гарріс, у порівняні з 52%, які сказали те саме про Байдена в екзит-полі Edison Research 2020 року. Нині 50% заявили про негативне ставлення до кандидатки від демократів. До Байдена ж у 2020-му році негативно ставилися з 46% опитаних компанією.

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Головні проблеми, які назвали американці

* 73% виборців по всій країні заявили, що демократія в США під загрозою. 25% сказали, що вона в безпеці.

* 31% виборців по всій країні сказали, що економіка має найбільше значення під час ухвалення рішення про те, як голосувати на президентських виборах. Інші проблеми, які називали головними виборці: 11% - імміграція, 14% - аборти, 35% - стан демократії, 4% - зовнішня політика.

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У 2020 році Байден отримав близько 65% підтримки серед латиноамериканських виборців.

* 45% виборців по всій країні заявили, що фінансове становище їхніх родин стало гіршим, ніж чотири роки тому, порівняно з 20%, які заявили про це під час екзит-полу 2020 року.

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24% сказали, що їхнє матеріальне становище стало кращим, ніж чотири роки тому, порівняно з 41% у 2020 році.

30% сказали, що їхнє фінансове становище не змінилося.

* 51% виборців по всій країні заявили, що більше довіряють Трампу в управлінні економікою. 47% сказали, що більше довіряють Гарріс.

* 57% виборців по всій країні заявили, що не мають вищої освіти, порівняно з 59% у екзит-полі Edison Research 2020 року. 43% мали вищу освіту, порівняно з 41% у 2020 році.

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