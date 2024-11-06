Суддя відхилив вимогу демократів продовжити голосування біля Університету Лехі в Пенсильванії, де черги сягали кількох годин., пише CNN.

Демократи попросили продовжити голосування біля Пенсильванського університету

Демократи просили суддю продовжити голосування на виборчій дільниці у Вифлеємі до 22:00 за східним часом, щоб впоратися з чергами, які, за їхніми словами, розтягнулися на чотири години.

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Вони стверджували, що виборча комісія не забезпечила достатню кількість машин для голосування або персоналу на дільниці.

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Суддя відхилив запит і сказав, що зареєстровані виборці, які стоять у черзі о 20:00 за східним часом, зможуть проголосувати.

Університет Лігі розміщенийя на сході Пенсильванії.

За даними CNN, двоє студентів чекали шість годин, щоб проголосувати.

Президентські вибори в США 2024 - що потрібно знати

Вибори президента США 2024 року часто називають історичними. Вони стали насправді непересічною подією, за перебігом якої стежить, без перебільшення весь світ.

Більше по темі Вже менше латиноамериканців віддають перевагу Камалі Гарріс У 2020 році Байден отримав близько 65% підтримки серед латиноамериканських виборців.

Головними претендентами на перемогу є, традиційно, кандидати від Республіканської та Демократичної партії: Дональд Трамп і Камала Гарріс. Насправді ж у виборчій кампанії-2024, крім Гарріс та Трампа, наразі беруть участь ще 16 кандидатів.

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На початку виборчої гонки їх було ще більше, але деякі кандидати знялися. Найвідоміший з тих, хто вже полишив перегони в президентських виборах, був Роберт Кеннеді-молодший, племінник президента Джона Кеннеді.

Одіозний політик Дональд Трамп офіційно погодився балотуватися у президенти США від Республіканської партії ще 19 липня. А своїм кандидатом у віцепрезиденти США він обрав сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса.

Камала Гарріс офіційно оголосила, що братиме участь у виборах президента США лише 25 липня, після того, як Джо Байден зняв свою кандидатуру. Вона обрала своїм кандидатом у віцепрезиденти Тіма Волза, губернатора Міннесоти.

Кампанія 2024 року вже стала чи найбільш напруженою за останні багато років.

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Протягом практично всієї передвиборчої кампанії Трамп і Гарріс не скупилися на гострі слова, звинувачення, зокрема, під час передвиборчих дебатів. На тлі цього, значна кількість штатів вже привела у бойову готовність Національну гвардію задля посилення безпеки під час голосування та підрахунку голосів.

За результатами останнього опитування PBS News/NPR/Marist кандидатка від Демократів Камала Гарріс випереджає кандидата від Республіканців Дональда Трампа на 4%.