Майже 45% іноземних студентів у польських університетах - українці. За даними міністерства науки і вищої освіти Польщі, на кінець минулого навчального року у вишах країни навчалося 45,5 тисяч громадян України.

Про це повідомили у пресслужбі міністерства на інформаційний запит кореспондента Укрінформу.

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До польських ВНЗ у 2023-2024 навчальному році було прийнято 19,9 тисяч українців

«Кількість громадян України, прийнятих на навчання у 2023/2024 навчальному році, становила 19,9 тис. У тому числі 11,9 тис. навчалося у приватних вишах, 7,8 тис. - у державних та 0,2 тис. - в церковних університетах», - повідомили у міністерстві.

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Українці складають майже половину всіх іноземних студентів у польських вишах.

На кінець минулого навчального року їх було 45,5 тисяч, що становить близько 45% від загальної кількості студентів-іноземців.

Загалом у польських університетах навчається понад 102 тисячі іноземців.

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Безкоштовне навчання у Польщі - кому з українців доступне

Українські студенти державних університетів Польщі можуть навчатися денній формі польською мовою безкоштовно. Для цього їм потрібно підпадати під дію спеціального закону про допомогу громадянам України у зв'язку з війною.

Крім того, ці студенти можуть отримувати:

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