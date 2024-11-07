У ніч проти 7 листопада, російські ударні дрони типу "Шахед" масовано налетіли на Київ, повідомили КМВА та мер міста Віталій Кличко.

Шахеди атакували Київ 7 листопада − подробиці

7:57: До попередніх повідомлень, за словами керівника КМВА Сергія Попка, додався Дарницький район, де уламки впали на відкриту місцевість і на житловий будинок. Повідомляється також про постраждалого внаслідок падіння уламків у Голосіївському районі.

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У Голосіївському районі пошкоджена квартира в житловому будинку, одна людина звернулася за медичною допомогою, а також виникла пожежа на території гаражного кооперативу та розташованого поруч СТО на загальній площі 200 м.кв.

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Фото: КМВА / Телеграм

У Печерському відбулося займання в ресторані на 33-му поверсі житлового будинку на площі 50 м.кв., а також часткове руйнування будівельних конструкцій 34-го технічного поверху, однак пожежу вже ліквідували.

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У Солом’янському районі на території підприємства виникла пожежа складської будівлі на площі 600 м.кв, також уламки впали на території медичного центру.

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В Оболонському районі сталося займання на покрівлі 6-поверхової будівлі бізнес-центру на площі 10 м.кв. Наразі потерпілих немає.

Фото: ДСНС України / Телеграм

У Подільському районі відбулася пожежа у двоповерховому приватному будинку та бізнес-центрі.

У місті досі триває повітряна тривога.