Майбутній 47-й президент США Дональд Трамп окреслив політичну програму на новий термін своєї каденції, пише АР.

Нова політична програма Трампа − подробиці

Трамп знизить зусилля уряду щодо дотримання громадянських прав, розширить повноваження очільника держави та змінить роль Штатів на міжнародній арені.

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Він посилить армію та зосередить увагу на внутрішніх інтересах США, планує "завершити війну в Україні та Близькому Сході", але поки не надає подробиць

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Республіканець посилить заходи проти іммігрантів, зокрема з "ідеологічною перевіркою" новоприбулих, скасуванням громадянства за правом народження і поновленням програми "Залишайся в Мексиці".

Республіканська партія під керівництвом Трампа не закликає до національної заборони абортів.

Головні економічні зміни стосуватимуться зниження податків для бізнесу та заможних громадян, а також скасування законів, спрямованих на зниження інфляції та боротьбу зі зміною клімату.

Більше по темі Трамп незабаром може назвати головні фігури майбутньої адміністрації Республіканець уже підготував низку документів, які ухвалить у перший день після вступу на посаду.

Трамп закликав припинити підтримку програм рівності та інклюзивності та наголосив на обмеженні прав трансґендерних осіб у спорті та скасуванні політики захисту громадянських прав для трансґендерних студентів.

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Він також зауважував про план скасування Закону про доступне лікування, не пропонуючи альтернативи.

Коли Трамп стане президентом − що відомо

За попередніми результатами, республіканець Дональд Трамп, здобув перемогу на виборах США, набравши 277 голосів виборників, які забезпечують йому президентство.

Українські доларові облігації України зросли, бо обіцянки Дональда Трампа прискорити закінчення війни з Росією опинилися в центрі уваги після його переобрання на пост президента США.

Поки Трамп заявляв про перемогу, українці в соціальних мережах сумніваються у тому, що він зможе за "24-години" закінчити війну, як обіцяв раніше.

Чинний президент США Джо Байден уже запросив кандидата в президенти від Республіканців Дональда Трампа зустрітися в Білому домі, щоб обговорити питання передачі влади.