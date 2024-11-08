Президент Володимир Зеленський підтвердив партнерам, що війська з Північної Кореї зазнали перших втрат у боях проти ЗСУ в Курській області Росії, повідомив Офіс президента.
Зеленський підтвердив перші втрати серед солдатів КНДР − подробиці
За словами українського лідера, на Курщині Росія зосередила 11 тис. солдатів з Північної Кореї.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
"Частина з них вже брала участь у бойових діях проти українських військових. Є вже втрати, це факт", − додав Зеленський.
Він пригадав обіцянки союзників щодо надання дозволу на далекобійні удари вглиб Росії в разі нової ескалації. На думку Зеленського, що участь військ КНДР у війні є саме таким випадком.
Пресконференція Зеленського за підсумками участі в саміті Європейської політичної спільноти
Повне відео пресконференції Зеленського за підсумками участі в саміті Європейської політичної спільноти можна переглянути тут:
Солдатів КНДР перекинули на лінію зіткнення в Курській області
За словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, корейці перебувають у російських підрозділах, які ведуть бої на лінії Любимівка − Новоіванівка, а також неподалік від Погребків.
Путін може провести спільні військові навчання між РФ і КНДР
"Нагадаю, що позиції російських підрозділів, в складі яких присутні КНДРівці, регулярно під обстрілом артилерії", − наголосив очільник ЦПД.
Війська КНДР в Україні − що відомо
У Курській області Росії відбулося перше бойове зіткнення Сил оборони та північнокорейських військових. Раніше вонивже потрапили під обстріл ЗСУ в Курській області Росії.
За даними української розвідки, протягом останнього тижня Росія перекинула до районів поряд з Україною понад 7 тис. військових КНДР.
Адміністрація чинного президента США Джо Байдена зверталася до Китаю для впливу на режим у КНДР і запобігання участі північнокорейських військ у війні проти України.
Росія перекинула кілька тисяч північнокорейських військових на Курщину.