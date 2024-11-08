Президент Володимир Зеленський підтвердив партнерам, що війська з Північної Кореї зазнали перших втрат у боях проти ЗСУ в Курській області Росії, повідомив Офіс президента.

Зеленський підтвердив перші втрати серед солдатів КНДР − подробиці

За словами українського лідера, на Курщині Росія зосередила 11 тис. солдатів з Північної Кореї.

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"Частина з них вже брала участь у бойових діях проти українських військових. Є вже втрати, це факт", − додав Зеленський.

Він пригадав обіцянки союзників щодо надання дозволу на далекобійні удари вглиб Росії в разі нової ескалації. На думку Зеленського, що участь військ КНДР у війні є саме таким випадком.

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Пресконференція Зеленського за підсумками участі в саміті Європейської політичної спільноти

Повне відео пресконференції Зеленського за підсумками участі в саміті Європейської політичної спільноти можна переглянути тут: