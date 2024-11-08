Президент Володимир Зеленський підтвердив партнерам, що війська з Північної Кореї зазнали перших втрат у боях проти ЗСУ в Курській області Росії, повідомив Офіс президента.

Зеленський підтвердив перші втрати серед солдатів КНДР − подробиці

За словами українського лідера, на Курщині Росія зосередила 11 тис. солдатів з Північної Кореї.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

"Частина з них вже брала участь у бойових діях проти українських військових. Є вже втрати, це факт", − додав Зеленський.

Він пригадав обіцянки союзників щодо надання дозволу на далекобійні удари вглиб Росії в разі нової ескалації. На думку Зеленського, що участь військ КНДР у війні є саме таким випадком.

Advertisement

Пресконференція Зеленського за підсумками участі в саміті Європейської політичної спільноти

Повне відео пресконференції Зеленського за підсумками участі в саміті Європейської політичної спільноти можна переглянути тут:

Солдатів КНДР перекинули на лінію зіткнення в Курській області

За словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, корейці перебувають у російських підрозділах, які ведуть бої на лінії Любимівка − Новоіванівка, а також неподалік від Погребків.

Путін може провести спільні військові навчання між РФ і КНДР
Більше по темі

Путін може провести спільні військові навчання між РФ і КНДР

Російський президент ще не підтверджував чи спростовував присутність північнокорейських солдатів у Курській області.

"Нагадаю, що позиції російських підрозділів, в складі яких присутні КНДРівці, регулярно під обстрілом артилерії", − наголосив очільник ЦПД. 

Війська КНДР в Україні − що відомо

У Курській області Росії відбулося перше бойове зіткнення Сил оборони та північнокорейських військових. Раніше вонивже потрапили під обстріл ЗСУ в Курській області Росії.

Advertisement

За даними української розвідки, протягом останнього тижня Росія перекинула до районів поряд з Україною понад 7 тис. військових КНДР.

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена зверталася до Китаю для впливу на режим у КНДР і запобігання участі північнокорейських військ у війні проти України.

Росія перекинула кілька тисяч північнокорейських військових на Курщину. 

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Україна та Росія обмінялися списками військовополонених Росія
Україна та Росія обмінялися списками військовополонених
Київ Пост
1г тому
За ІІІ квартал у Росію в’їхала рекордна кількість громадян КНДР для "навчання" Росія
За ІІІ квартал у Росію в’їхала рекордна кількість громадян КНДР для "навчання"
Київ Пост
4г тому
Путін може провести спільні військові навчання між РФ і КНДР Путін
Путін може провести спільні військові навчання між РФ і КНДР
Київ Пост
7г тому
США підтримають переговори Києва з Москвою, якщо їх захоче Зеленський Росія
США підтримають переговори Києва з Москвою, якщо їх захоче Зеленський
Київ Пост
8г тому
Спонсорований контент
" Попередній США підтримають переговори Києва з Москвою, якщо їх захоче Зеленський
Далі » Як зробити закордонний паспорт в Польщі: покрокова інструкція та поради