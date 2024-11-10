Найважливіші події українсько-польських відносин

Історія взаємини України та Польщі - це довгий шлях на якому можна бували періоди співпраці та конфліктів. Відносини, які формували протягом багатьох століть під впливом багатьох факторів: культурних, економічних, політичних, соціальних та навіть релігійних.

Можна виділити біля пʼяти знакових, важливих та памʼятних дат і періодів для українців та поляків. Найперші протистояння розпочалися ще у пізньому середньовіччі-на початку Нового часу, коли козаки конфліктували з Річчю Посполитою. Підґрунтям конфліктів була соціальна нерівність, між польською шляхтою та селянами. Козаки хотіли мати більше свободи та автономії, а натомість їх постійно обмежували. Так само грала роль релігія, адже поляки були католиками, а українці православними.

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Відносини між Україною та Польщею мали свою радісни моменти та конфлікти. Фото: cbpe.pl

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В період з 1918-1921 - час тривалої боротьби та спроб налагодити співпрацю. Адже саме в цей час розсипалась Російська імперія. Полякам та українцям необхідно було будувати власні держави. Через це виникали суперечки про поділ територій та земель, що було стратегічно важливим для обох держав.

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Наступною знаковою подією стала Волинська трагедія 1943 року. Взаємні масові вбивства українцями поляків, поляками українців надовго залишили глибоку рану у відносинах обох народів. Відлуння цієї трагедії ми відчуваємо й досі. У Польщі історія про Волинську трагедію, або поляки її називають "Волинська різанина" - постійно серед головних тем у публічній дискусії та привід для претензій до України та українців.

Юзеф Пілсудський і Симон Петлюра серед польських і українських офіцерів. Фото: tyzhden.ua

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Акція «Вісла» - примусове виселення (депортація) українців з польських територій. Акція проведена 1947 році комуністичною владою. Метою було змінити етнічний склад населення в цих регіонах.

Під час Другої світової війни обидва народи боролися з німецькими окупантами. Поляки та українці зазнали чимало тиску, репресій, депортацій та навіть голодомору за останні сто років. Разом протистояли Третьому Рейху та виживали при сталінському режимі.

Польща стала однією з перших країн, хто визнав та підтримував незалежність України в 1991 році. Розвивала з нами торгівлю та створювали спільні проєкти.

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Завжди будуть злети та падіння, радісні моменти та конфлікти. Це нормальні відносини, коли щось не подобається чи інша сторона має іншу думку. Польсько-українські відносини багатогранні та різноманітні, зі своїми суперечками та позитивним досвідом. Зараз українцям і полякам треба жити не минулими образами, а теперішнім і думати про майбутнє.

Як зорієнтуватися на місцевості у Польщі

Якщо їдете до Польщі у справах або просто у подорож, необхідно навчитися орієнтуватися в місцевості.

Вчимося орієнтуватися на місцевості. Фото: in.ck.ua

Це можна та варто зробити завчасно. Якщо ви знаєте, де ви будете, то можна завчасно вдома подивитись онлайн карту. Необхідно запамʼятовувати які відомі місця, магазини чи кафешки є поряд.

Як виглядають Google Maps. Фото: www.trans.eu

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Прокладіть маршрут онлайн і тоді вже буде більше розуміння куди, як і за допомогою якого транспорту вам рухатися. Набагато легше шукати дорогу коли ви маєте не один, а декілька орієнтирів. Вивчення місцевості дасть вам змогу відчувати себе легше та впевненіше.

Карта Польщі українською мовою полегшить ваше пересування по місту, навіть якщо ви не знаєте мову. Можна знайти та придбати різні друковані мапи, проте не завжди легко і швидко можна зрозуміти де саме ви, тому на допомогу прийдуть онлайн мапи.

Як виглядає Waze. Фото: imagazine.pl

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Інтернет-ресурси та додатки для швидкої адаптації

В інтернеті можна знайти різноманітні мапи Польщі українською мовою.

Google Maps. Ця карта дуже відома і майже всі нею користуються. Там легко вводити необхідні дані, а саме куди вам треба добратися. Сайт пропонує різні шляхи. Це може бути: пішки, громадським транспортом або автомобілем. Там розраховується кілометри та час прибуття.

Ця карта дуже відома і майже всі нею користуються. Там легко вводити необхідні дані, а саме куди вам треба добратися. Сайт пропонує різні шляхи. Це може бути: пішки, громадським транспортом або автомобілем. Там розраховується кілометри та час прибуття. Google Maps завантаженість кордонів. Гугл карти можуть не лише показувати шлях від точки А до точки Б, але також давати багато корисної інформації. Ось до прикладу ситуація на кордоні. Так само там можна знайти всю необхідну інформацію куди вам треба. Це може бути податкова служба, список поштових відділень або шкіл поряд. Тобто можна просто ввести та пошукати необхідну локацію.

Гугл карти можуть не лише показувати шлях від точки А до точки Б, але також давати багато корисної інформації. Ось до прикладу ситуація на кордоні. Так само там можна знайти всю необхідну інформацію куди вам треба. Це може бути податкова служба, список поштових відділень або шкіл поряд. Тобто можна просто ввести та пошукати необхідну локацію. Maps.me. Спеціальний додаток, яким можна користуватися офлайн. Там необхідно завантажити карту для того, щоб користуватися навіть тоді коли немає інтернету. Тут можна обрати, як добиратись: машиною, пішки чи громадським транспортом.

Спеціальний додаток, яким можна користуватися офлайн. Там необхідно завантажити карту для того, щоб користуватися навіть тоді коли немає інтернету. Тут можна обрати, як добиратись: машиною, пішки чи громадським транспортом. Waze. Цей додаток та онлайн версія для тих, хто має автомобіль. Зручний у користуванні, адже прокладається найшвидший маршрут, вказуються перепони на дорогах та інша необхідна інформація.

Цей додаток та онлайн версія для тих, хто має автомобіль. Зручний у користуванні, адже прокладається найшвидший маршрут, вказуються перепони на дорогах та інша необхідна інформація. Перекладач. Існують різні перекладачі, які можна завантажити собі на телефон або користуватися онлайн. Ми пропонуємо хороший перекладач Deep L, він передає необхідну інформацію точно без суттєвого зміни сенсу.

Існують різні перекладачі, які можна завантажити собі на телефон або користуватися онлайн. Ми пропонуємо хороший перекладач Deep L, він передає необхідну інформацію точно без суттєвого зміни сенсу. Необхідні слова. У Кракові створили портал, де українці можуть більше дізнатися про Польщу. Завдяки різним порадам, було створено набір необхідних слів українцям в Польщі. Там основі слова, що можуть знадобитися, щоб легше було пересувати по містах.

Корисні поради українцям у Польщі

Коли не знаєш польську мову, а англійська не допомагає, то ми підготували кілька порад для вас.

Не бійтеся спитати. Часто не знаючи мови чи через страх здатися недосвідченим не питають інших людей, що їм необхідно. Проте краще один раз спитати, але потім знати, чим нічого не знати та не вміти.

Часто не знаючи мови чи через страх здатися недосвідченим не питають інших людей, що їм необхідно. Проте краще один раз спитати, але потім знати, чим нічого не знати та не вміти. Виходьте завчасно. Особливо коли це стосується першої вашої подорожі. Вам необхідно розібратися в місцевості, знайти дорогу та дійти туди. Все це забирає час. По дорозі може статися форс-мажор: потрапили в затор, поїхали в іншу сторону, ввели не ту адресу чи спутали номер автобуса. Тому мати час в запасі завжди дуже корисно.

Особливо коли це стосується першої вашої подорожі. Вам необхідно розібратися в місцевості, знайти дорогу та дійти туди. Все це забирає час. По дорозі може статися форс-мажор: потрапили в затор, поїхали в іншу сторону, ввели не ту адресу чи спутали номер автобуса. Тому мати час в запасі завжди дуже корисно. Документи. В чужому місті необхідно завжди мати з собою документи, що підтверджують вашу особу. Інші країни не завжди визнають «Дію» за документ.

В чужому місті необхідно завжди мати з собою документи, що підтверджують вашу особу. Інші країни не завжди визнають «Дію» за документ. Гроші. Необхідно мати готівку завжди при собі, адже не завжди може спрацювати картка. Наявність реальних грошей може зекономити вам час та нерви.

Необхідно мати готівку завжди при собі, адже не завжди може спрацювати картка. Наявність реальних грошей може зекономити вам час та нерви. Знайте правила. Перед поїздкою необхідно дізнатися основні правила поведінки. Польща багато чим схожа на Україну, проте так само має свої власні правила, порушення яких може каратися законом. А як ми всі знаємо, незнання законів не звільняє від відповідальності.

Перед поїздкою необхідно дізнатися основні правила поведінки. Польща багато чим схожа на Україну, проте так само має свої власні правила, порушення яких може каратися законом. А як ми всі знаємо, незнання законів не звільняє від відповідальності. Слідкуйте за своїми речами. Де б ви не були не залишайте без нагляду ваші речі. Адже всюди є хороші та погані люди. Ваші речі — ваша відповідальність.

Польща - це країна, яка радо приймає українців. Фото: uapl.info

Польща це країна, яка радо приймає українців. Наші мови схожі та можна зрозуміти один одного. Найважливіше завжди залишатися людиною. Не бійтеся щось запитати чи заблукати. Люди вчаться все життя. Ваш досвід потім може стати в нагоді комусь іншому.