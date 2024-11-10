Російські окупанти, ймовірно, розстріляли пораненого українського військового.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
«В окупантів немає межі цинізму та жорстокості! Росіяни розстріляли ймовірно пораненого беззбройного українського воїна», - написав він.
Розстріл беззбройного пораненого військового: що відомо
Кадри розстрілу пораненого воїна напередодні з'явилися у соцмережах.
На відео, імовірно, беззбройний український воїн лежить на землі. У чоловіка запитують звідки він та чи є хтось з ним. Після цього військового вбивають.
Де саме це сталося - не відомо.
Дмитро Лубінець також не назвав місце та дату злочину. Він зазначив, що відер було зняте росіянами.
Омбудсмен вже направив листи до МКЧХ та ООН.
«Це порушення Женевських конвенцій, міжнародного гуманітарного права, законів і звичаї ведення війни», - написав Лубінець.
Розстріл українських полонених
23 жовтня та 1 листопада росіяни розстріляли шістьох полонених бійців ЗСУ на Покровському напрямку. Трьох воїнів вбили під час наступу на Селидове. Ще трьох - під час штурму укріплень ЗСУ на цьому ж напрямку.
13 жовтня DeepState писав, що окупанти розстріляли 9 українських військових у Курській області РФ.
18 жовтня в Офісі генпрокурора повідомили про ще один ймовірний факт розстрілу пораненого українського бійця, який потрапив у полон до ворога. Сталося це на Бахмутському напрямку.
Омбудсмен Дмитро Лубінець заявляв, що вбивство українських полонених - свідома політика Росії. Про точну кількість злочинів сказати наразі неможливо. Адже в України немає механізму офіційно підтвердити цю інформацію. Станом на середину жовтня було зафіксовано понад сто таких випадків. За словами уповноваженого з прав людини, насправді їх значно більше.