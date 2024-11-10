Російські окупанти, ймовірно, розстріляли пораненого українського військового.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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«В окупантів немає межі цинізму та жорстокості! Росіяни розстріляли ймовірно пораненого беззбройного українського воїна», - написав він.

Розстріл беззбройного пораненого військового: що відомо

Кадри розстрілу пораненого воїна напередодні з'явилися у соцмережах.

На відео, імовірно, беззбройний український воїн лежить на землі. У чоловіка запитують звідки він та чи є хтось з ним. Після цього військового вбивають.

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Де саме це сталося - не відомо.

Дмитро Лубінець також не назвав місце та дату злочину. Він зазначив, що відер було зняте росіянами.

Омбудсмен вже направив листи до МКЧХ та ООН.

«Це порушення Женевських конвенцій, міжнародного гуманітарного права, законів і звичаї ведення війни», - написав Лубінець.