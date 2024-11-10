Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що не планує запрошувати до нової адміністрації колишню кандидатку в президенти від Республіканської партії Ніккі Гейлі та ексдержсекретаря Майка Помпео.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

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Гейлі та Помпео не буде в адміністрації Трампа

«Я не буду запрошувати колишнього посла Ніккі Гейлі або колишнього держсекретаря Майка Помпео приєднатися до адміністрації Трампа, яка зараз формується», - написав Трамп.

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Він подякував політикам за роботу у минулому.

«Я ціную нашу попередню співпрацю і хотів би подякувати за їхню службу нашій країні. Зробимо Америку знову великою», - написав Трамп.

Як пише Reuters, Дональд Трамп розглядає кандидатів на посаду у своїй адміністрації до інавгурації 20 січня 2025 року.

Ніккі Гейлі - колишня губернаторка Південної Кароліни. Під час попереднього президентства Дональда Трампа вона була послом США в ООН.

Майк Помпео за часів президента Трампа обіймав посаду директора Центрального розвідувального управління. ЗМІ писали про нього як про можливого кандидата на міністра оборони.

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Команда Трампа: хто може зайняти посади у Білому домі

Після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США у нього є три місяці, аби сформувати новий кабінет і зовнішньополітичну команду.

Kyiv Post писав хто може претендувати на крісла у Білому домі.

Серед потенційних кандидатів на посаду держсекретаря називали Майка Помпео. Також розглядаються колишній міністр оборони Річард Гренелл, сенатор від Флориди Марко Рубіо, Роберт О'Брайен, сенатор від Теннессі Білл Хагерті та представник Флориди Майкл Волц.

Серед основних кандидатів на посаду міністра оборони ЗМІ називають Річарда Гренелла. Він був одним з найближчих помічників Трампа з питань зовнішньої політики протягом десятиліть і, як повідомляється, консультував його під час нещодавньої кампанії, як пише Foreign Policy. У 2020 році він обіймав посаду директора Національної розвідки колишнього президента.

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Очільницею апарату Білого дому може стати одна з керівників передвиборчої кампанії Трампа Сьюзі Уайлс. Якщо так станеться, то вона буде першою в історії жінкою на цій посаді. За даними Reuters, раніше Уайлс працювала в президентській кампанії Рональда Рейгана 1980 року і допомогла губернатору-республіканцю Флориди Рону ДеСантісу перемогти на виборах. Вона також була старшою радницею Трампа на виборах у 2016 та 2020 роках.