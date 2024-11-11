Президент України Володимир Зеленський привітав Польщу з Днем незалежності. Він запевнив у прагненні України розвивати добросусідські відносини з Польщею.

Привітання Польщі від Зеленського - подробиці

“Вітаємо з Днем незалежності Польщу, нашого доброго сусіда та друга. Сьогодні ми пліч-о-пліч боремося за спільну свободу, і ми вдячні за всю підтримку, яку Польща надає Україні”, - заявив глава держави.

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За словами Зеленського, “обидва наші народи знають справжню ціну незалежності. Мати власну незалежну державу – єдиний спосіб гарантувати свободу й безпеку наших людей”.

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“Перед лицем спільного історичного ворога ми маємо зберегти нашу силу та єдність. Дружба завжди переважає над геополітикою. Що міцніше партнерство, то менше геополітичних викликів; наш регіон є яскравим прикладом цього”, - наголосив Президент.

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Він запевнив у прагненні України розвивати добросусідські відносини й розв'язувати всі двосторонні питання на основі взаємоповаги.

“Разом ми досягнемо свободи, безпеки та процвітання як для наших народів, так і для всієї Європи”, - додав Зеленський.

Що відомо про День незалежності Польщі

День незалежності Польщі – це національне свято, яке відзначається щорічно 11 листопада. Цей день є символом відновлення незалежності Польщі у 1918 році, після 123 років поділів між Російською імперією, Німецькою імперією та Австро-Угорщиною.

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Ось деякі голосні факти про День незалежності Польщі:

Дата: 11 листопада.

Історія: після поразки держав-окупантів у Першій світовій війні Польща отримала шанс на відродження. 11 листопада 1918 року Юзеф Пілсудський, повернувшись з німецького полону, прийняв військову владу в країні, що ознаменувало відновлення незалежної Польської держави.

Традиції: у День незалежності Польщі відбуваються урочисті заходи по всій країні, включаючи військові паради, покладання вінків до пам'ятників, концерти та інші святкування. Люди вивішують національні прапори та беруть участь у патріотичних заходах.

Символіка: біло-червоний прапор, герб із білим орлом, гімн "Мазурка Домбровського".

День незалежності Польщі є важливим святом для поляків, яке символізує їхню боротьбу за свободу та самовизначення.

Цього дня поляки вшановують героїв, які боролися за незалежність своєї країни, та підтверджують свою прихильність до ідеалів свободи та демократії.

Допомога Україні від Польщі - подробиці

Згідно із даними міністерства науки і вищої освіти Польщі, майже 45% іноземних студентів у польських університетах - українці.

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На кінець минулого навчального року у вишах країни навчалося 45,5 тисяч громадян України.

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