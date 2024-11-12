На найближчому засіданні Раді Європейського Союзу із закордонних справ відбудеться дискусія, яка визначатиме майбутнє ЄС як стратегічного гравця.

Також на засіданні має відбутися дуже серйозне обговорення українського питання, цитує RMF24 заяву очільника МЗС Польщі на пресконференції з головою європейської дипломатії Жозепом Боррелем.

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Що відомо про майбутнє засідання Ради ЄС

Міністр закордонних справ Польщі заявив, що «зараз історія відбувається в Україні, в нашій частині світу».

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Він зазначив, що під час наступного засідання Ради закордонних справ має відбутися дуже серйозне обговорення українського питання.

«Від того, що ми робимо чи не робимо на цій Раді закордонних справ, може залежати майбутній авторитет ЄС і майбутнє ЄС як стратегічного гравця», – сказав глава польської дипломатії.

Він підкреслив, що Європа несе відповідальність за своїх громадян, своє сусідство та майбутні покоління.

«Він зобов'язаний докласти всіх зусиль, щоб досягти справедливої ​​угоди, підтримувати принципи міжнародного права, відновити табу про те, що кордон у Європі не можна змінити силою.

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Якщо ці правила перестануть діяти в результаті наших дій чи бездіяльності, нас чекає темне майбутнє», – додав Сікорський.

Польща не буде давати Україні обіцяні винищувачі

7 листопада віцепрем'єр-міністр країни Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що Польща не планує передавати Україні винищувачі МіГ-29, оскільки ці літаки необхідні для захисту польського неба.

Крім того, Польща планує оприлюднити звіт про військову допомогу, надану Україні.

Польща використає бажання України вступити до ЄС для тиску на Київ

Із січня 2025 року Польща головуватиме в Раді Європейського Союзу, тому визначатиме швидкість вступу України до ЄС.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський радив президентові України Володимиру Зеленському врегулювати історичні питання з Польщею зараз, оскільки це буде менш обтяжливо, ніж під час переговорів про вступ.

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Польська влада виступатиме проти вступу України до ЄС, допоки Київ не вирішить із Варшавою "Волинське питання".

9 жовтня міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш укотре наголосив на важливості вирішення питання Волинської трагедії.

"Я хотів би дати обіцянку всім нам тут, обіцянку Польщі, обіцянку моїм землякам: ми не заспокоїмося, поки не вшануємо пам’ять жертв геноциду на Волині", − заявляв Косіняк-Камиш.