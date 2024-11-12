16 листопада у Варшаві відбудеться "Мітинг за видачу паспортів", повідомила незалежна ініціативна група Української Діаспори в Телеграм.

Мітинг за видачу паспортів − подробиці

За словами організаторів, цього разу повідомлення транслюватимуть саме польській аудиторії.

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"... Про те, як Україна в умовах війни скочується в авторитаризм, дозволяючи собі позбавляти власних громадян паспортів, і закриває очі на свавілля ТЦК та поліції, що проводять насильницьку мобілізацію та прикривають адміністративні затриманнями побиття та де-факто викрадення людей", − пояснила група діаспори.

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Група наголосила, що лише у співпраці діаспора, громадяни України та уряд можуть протистояти російській агресії.

"А зараз уряд чомусь вирішив шо може сіючи страх і відразу серед громадян збільшити кількість лояльних солдат. Людям важлива мотивація, а не лише примус!" − зауважила діаспора.

Більше по темі Перші добровольці Українського легіону в Польщі підписали контракти із ЗСУ Підписання контрактів відбулося в рекрутинговому центрі, розгорнутому при генконсульстві України в Любліні.

Після мітингу до суду передадуть рішення, що зобов'язує віддати паспорт без умов.

Укрпошта доставлятиме закордонні паспорти українцям за кордоном

Міністерство закордонних справ (МЗС) України та Укрпошта успішно завершили перший етап спільної ініціативи, яка спрямована на покращенні консульського обслуговування українців за кордоном.

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У межах підписаного меморандуму про співпрацю, громадяни України отримали можливість замовити оперативну доставку свого закордонного паспорта з України в будь-яку точку світу за фіксованою ціною.

9 жовтня гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський розповів, що компанія планує укласти угоду з Поштовою службою США (USPS). Тривали перемовини для фіналізації угоди.