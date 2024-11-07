Польща не планує передавати Україні винищувачі МіГ-29, бо ці літаки необхідні для захисту польського неба.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр країни Владислав Косіняк-Камиш у ефірі радіо ZET.

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Україна не отримає винищувачі від Польщі

"Вони служать польським пілотам для вдосконалення навичок і своїх кваліфікацій, щоб вони були готові захищати батьківщину.

Я не можу сказати, що згоден на передачу літаків, які використовуються для захисту Польщі та патрулювання польського неба", - наголосив Косіняк-Камиш.

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Польща оприлюднить звіт про надану допомогу Україні

Наступного тижня Польща планує оприлюднити звіт про військову допомогу, надану Україні.

За словами Косіняка-Камиша, цей звіт "дійсно є вражаючим" і демонструє лідерство Польщі у наданні допомоги Україні, зокрема, у сфері бронетехніки.

"Буде представлено інформацію, яка вказує, що Польща, всупереч тому, що сьогодні говорить українська влада, є лідером у допомозі, також лідером у військовій допомозі в деяких сферах", - зазначив міністр.

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Крім того, Косіняк-Камиш відповів на питання про збиття ракет над Україною, категорично заявивши: "Ні".

Цю позицію підтримує і більшість поляків: згідно з опитуванням, проведеним серед читачів сайту і слухачів радіо ZET, лише 13% респондентів вважають, що Польща повинна збивати ракети над Україною.

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Зеленський: Польща не передала обіцяні МіГи

31 жовтня під час розмови з керівниками територіальних громад та районів Президент України Володимир Зеленський прокоментував затримку обіцяних польських МіГів.

"Ми дуже хотіли отримати від Польщі МіГи, але вони не могли нам їх передати, тому що їм не вистачало своїх. Ми домовилися з НАТО, що вони їм виділять поліцейську місію... Ми домовилися про це, але після цього чи передала нам Польща літаки? Ні. Знайшлася інша причина? Так", – пояснив Зеленський.

Він додав, що цими літаками можна захистити західні регіони країни, передусім Стрий, де розміщене газосховище.

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"У нас немає відповідної кількості систем, щоб захистити газосховище. Що поляки? Збивають? Ні. Поляки сказали, що ми готові збивати, якщо ми не будемо у цьому рішенні одні, якщо НАТО нас підтримає", – закцентував Президент.