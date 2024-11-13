12 листопада Фінляндія та Україна підписали угоду, для залучення кредиту на 50 млн євро для України, повідомило Міністерство фінансів України.

Нова угода для відбудови України − подробиці

Угоду підписали в Києві міністр фінансів України Сергій Марченко й міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо.

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Грантова частина проєкту становить щонайменше 35% від загальної суми, що забезпечуватиме пільгові умови фінансування.

Уряд Фінляндії зазначив, що новий змішаний кредитний інструмент можна використовувати у наступні два роки на проєкти, які саме Україна вважає важливими.

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Водночас вони мають відповідати цілям сталого розвитку ООН і використовувати фінські технології чи послуги.

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Фінляндія надала Україні новий пакет допомоги у межах співпраці в енергетичному секторі.

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