Польська армія розмістила танки K2 Black Panther південнокорейської компанії Hyundai Rotem біля кордону з Калінінградською областю Росії, повідомляє WNP.

Танки польської армії на кордоні РФ - подробиці

Танки K2 прибули до 9-ї Браневської бригади бронекавалерії. Це перші танки такого типу в цій військовій частині, наступні мають надійти ще цього року.

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«Надалі ці танки будуть оснащуватися системами, що використовуються в польській армії, зокрема системами зв'язку», – сказала речниця 16-ї Поморської механізованої дивізії майор Магдалена Косінська.

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Відомо, що у першій партії 9-та бригада отримала 7 танків. Наступна партія очікується ще цього року.

«Наразі частина має 8 навчених екіпажів, які пройшли навчання з інструкторами з 20-ї механізованої бригади», – повідомила майор Косінська.

Досі 9-та Браневська бригада бронекавалерії мала на озброєнні танки PT-91.

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У Вармінсько-Мазурському воєводстві танки K2 є на озброєнні, зокрема, військової частини в Моронзі.

Угоди щодо закупівлі південнокорейського озброєння для польської армії затвердив у липні 2022 року тодішній міністр національної оборони Маріуш Блащак. Йшлося про легкі бойові літаки FA-50, танки K2 та самохідні гаубиці K9.

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Характеристики танка K2 Black Panther

Танки K2 Black Panther – одні з найсучасніших машин у світі, відомі своїми передовими технологічними рішеннями.

Зокрема системою активного захисту, яка ефективно протидіє ракетним та протитанковим атакам.

Вони також мають високу мобільність, що дозволяє здійснювати швидкі маневри навіть на складному рельєфі.

Танки оснащені точними системами прицілювання та вогню, що гарантує ефективність у різних бойових умовах.

K2 оснащені дизельним двигуном потужністю 1500 к.с. з автоматичною коробкою передач.

Танк характеризується також відносно невеликою масою – важить 55 тонн. Має гідропневматичну підвіску.

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Польща будує фортифікації на кордоні з Росією

1 листопада прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про початок будівництва фортифікаційних споруд на кордоні з Росією та Білоруссю в межах проєкту "Щит Схід".

Польща до 2028 року в межах цього проєкту збудує на кордоні з Росією і Білоруссю 700 км укріплення.