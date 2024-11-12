У ніч проти 12 листопада українські сили протиповітряної оборони знешкодили 46 зі 110 російських безпілотників різного типу, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.
Атака дронів на Україну 11-12 листопада − подробиці
110 безпілотників типу Shahed і дронів невстановленого типу летіли з напрямків Курська, Приморсько-Ахтарська та Брянська в Росії.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Ворог вдарив по Харкову зенітною керованою ракетою С-300 із Бєлгородської області в Росії, атакував двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із Курської області РФ по Чернігівщині та керованими авіабомбами по Сумщині та Харківщині
Повітряні цілі збивали в Київській, Житомирській, Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.
60 безпілотників були локаційно втрачені, а два вийшли з повітряного простору України в напрямку Білорусі.
Обстріли України день за днем 11-12-2024
Останні повітряні атаки на Україну − що треба знати
У ніч проти 11 листопада українська ППО знешкодила 39 із 74 російських безпілотників різного типу. 74 безпілотники типу Shahed і дрони невстановленого типу летіли з напрямків Курська, Приморсько-Ахтарська, Орла та Брянська в Росії.
10 листопада, Росія запустила по Україні рекордну кількість дронів − 145.
Це були ударні БпЛА "Shahed" і безпілотники невстановленого типу. Наша ППО збила 62 ворожі безпілотники.