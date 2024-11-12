У ніч проти 12 листопада українські сили протиповітряної оборони знешкодили 46 зі 110 російських безпілотників різного типу, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Атака дронів на Україну 11-12 листопада − подробиці

110 безпілотників типу Shahed і дронів невстановленого типу летіли з напрямків Курська, Приморсько-Ахтарська та Брянська в Росії. 

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Ворог вдарив по Харкову зенітною керованою ракетою С-300 із Бєлгородської області в Росії, атакував двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із Курської області РФ по Чернігівщині та керованими авіабомбами по Сумщині та Харківщині

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Повітряні цілі збивали в Київській, Житомирській, Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

60 безпілотників були локаційно втрачені, а два вийшли з повітряного простору України в напрямку Білорусі.

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Останні повітряні атаки на Україну − що треба знати

У ніч проти 11 листопада українська ППО знешкодила 39 із 74 російських безпілотників різного типу. 74 безпілотники типу Shahed і дрони невстановленого типу летіли з напрямків Курська, Приморсько-Ахтарська, Орла та Брянська в Росії. 

10 листопада, Росія запустила по Україні рекордну кількість дронів − 145. 

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Це були ударні БпЛА "Shahed" і безпілотники невстановленого типу. Наша ППО збила 62 ворожі безпілотники. 

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