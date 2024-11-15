Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало мера Вроцлава Яцека Сутрика у справі про купівлю дипломів, пише RMF FM.

Мер Вроцлава під слідством за корупцію − подробиці

За словами речника міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі, мера Вроцлава затримали агенти Центрального антикорупційного бюро за підозрою у скоєнні злочинів, пов’язаних зі справою Collegium Humanum. Після проведення необхідних процесуальних дій, його доставили до Катовіцького відділу Національної прокуратури.

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Ректор Національної прокуратури Пшемислав Новак повідомив, що Сутрику будуть пред'явлені обвинувачення у зв’язку з розслідуванням зловживань у колишньому університеті Collegium Humanum. Деталі справи будуть оприлюднені пізніше.

Причиною арешту стала купівля диплома.

Це злочин за статтею про підробку документів, за який передбачено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

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Сумніви щодо диплома мера виникли під час кампанії на останніх виборах до органів місцевого самоврядування. Сутрик пояснював отримання цього диплому, опублікував докази оплати за навчання у 2020 році, але між оплатою і видачею документа минуло понад місяць.

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Справа Collegium Humanum стосується порушень у недержавному університеті.

У цій справі затримали вже 28 осіб, яким висунули 150 звинувачень

Раніше у цій справі CBA затримало колишнього ректора Collegium Humanum Павла К. і колишнього депутата Європарламенту Ришарда Ч. (ймовірно, Ришарда Чарнецького від опозиційної "Права і справедливості").