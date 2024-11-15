У 2025 році українці в Польщі найлегше знайдуть роботу на виробництві та складах, повідомляє InPoland з посиланням на звіт Gremi Personal.

На яку роботу українським біженцям легше влаштуватись у Польщі

Без спеціальної кваліфікації та знання мови, можна влаштуватися на склади одягу, аптечні склади, склади поліграфії, а також склади пластикових, гумових і металевих деталей.

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GP Analytical Center прогнозує багато вакансій на виробництві та пакуванні харчових продуктів, особливо напівфабрикатів, снеків, оливок та цукерок.

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Серед професій, які останнім часом опановують жінки, залишається оператор навантажувача.

У 2025 році середня зарплата на цій посаді становитиме 4500–6000 злотих.

Звіт GP Analytical Center вказує на зменшення фізичного навантаження на працівників заводів та складів завдяки модернізації виробництва.

У 2025 році польські роботодавці також шукатимуть менеджерів, фахівців з продажу, фінансистів та бухгалтерів.

Більше по темі Майже 5% ВВП для українців: як і чим допомагала Польща Україні останніми роками Kyiv Post зібрав головне про польську допомогу Україні за останні кілька років у різноманітних сферах: військовій, гуманітарній та політичній.

Українці з відповідною кваліфікацією та достатнім рівнем володіння польською мовою можуть розраховувати на зарплату 14 500-16 500 злотих.

Програма допомоги українцям з орендою житла в Польщі − подробиці

У Польщі діє програма допомоги на оренду житла "Крок додому".

"Крок Додому" − програма для підтримки українців, які виїхали від війни та мають труднощі з орендою житла в Польщі.

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Читайте у матеріалі Kyiv Post що необхідно для того, щоб стати учасником програми.