Володимир Зеленський розкритикував дзвінок канцлера Німеччини Олафа Шольца президенту РФ Володимиру Путіну.

Про це глава держави сказав у своєму вечірньому зверненні, 15 листопада.

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Президент України вважає, що Росія не готова до перемовин про завершення війни та прагне затягувати цей процес.

Зеленський про дзвінок Шольца Путіну: це скринька Пандори

За словами Володимира Зеленського, Київ знав про майбутній дзвінок Шольца Путіну.

«Канцлер Шольц казав мені, що збирається подзвонити Путіну. Дзвінок Олафа, на мою думку, це скринька Пандори. Тепер можуть бути інші розмови, інші дзвінки. Просто багато слів», - сказав Зеленський.

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На думку глави держави, це саме те, чого Путін хоче. Адже очільнику Кремля важливо послабити ізоляцію РФ та вести перемовини начебто про завершення війни, які не матимуть фіналу.

Більше по темі Шольц закликав Путіна припинити війну в Україні: про що домовилися посадовці У першій за два роки телефонній розмові президент Росії Володимир Путін і канцлер Німеччини Олаф Шольц обговорювали Україну.

«Так, як він десятиліттями робив. Це давало можливість Росії нічого не змінювати у своїй політиці, нічого не робити по суті і якраз і призвело до цієї війни», - пояснив президент.

Він запевнив, що Київ розуміє виклики, які нині постали перед Україною та знає як діяти.

«І хочемо попередити: «Мінська-3» не буде, нам потрібен реальний мир», - наголосив президент.