Володимир Зеленський розкритикував дзвінок канцлера Німеччини Олафа Шольца президенту РФ Володимиру Путіну.
Про це глава держави сказав у своєму вечірньому зверненні, 15 листопада.
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Президент України вважає, що Росія не готова до перемовин про завершення війни та прагне затягувати цей процес.
Зеленський про дзвінок Шольца Путіну: це скринька Пандори
За словами Володимира Зеленського, Київ знав про майбутній дзвінок Шольца Путіну.
«Канцлер Шольц казав мені, що збирається подзвонити Путіну. Дзвінок Олафа, на мою думку, це скринька Пандори. Тепер можуть бути інші розмови, інші дзвінки. Просто багато слів», - сказав Зеленський.
На думку глави держави, це саме те, чого Путін хоче. Адже очільнику Кремля важливо послабити ізоляцію РФ та вести перемовини начебто про завершення війни, які не матимуть фіналу.
Шольц закликав Путіна припинити війну в Україні: про що домовилися посадовці
«Так, як він десятиліттями робив. Це давало можливість Росії нічого не змінювати у своїй політиці, нічого не робити по суті і якраз і призвело до цієї війни», - пояснив президент.
Він запевнив, що Київ розуміє виклики, які нині постали перед Україною та знає як діяти.
«І хочемо попередити: «Мінська-3» не буде, нам потрібен реальний мир», - наголосив президент.
Шольц подзвонив Путіну
У п'ятницю, 15 листопада, канцлер Німеччини Олаф Шольц вперше за майже два роки поговорив по телефону з російським президентом Володимиром Путіним.
Німецький лідер засудив російську війну проти України та закликав Москву вивести свої війська з української території.
Особливо канцлер засудив авіаудари РФ по цивільній інфраструктурі в Україні.
При Трампі війна завершиться швидше, - Зеленський
Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що за адміністрації новообраного президента США Дональда Трампа «війна завершиться швидше».
За словами українського лідера, у Києва склалася конструктивна взаємодія з майбутнім главою Білого дому.
Володимир Зеленський зазначив, що в української сторони була можливість аргументовано викласти свою позицію щодо бачення миру. Президент знову наголосив, яким має бути завершення війни.
«Для нас дуже важливий справедливий мир, щоби не було відчуття, що ми втратили найкращих заради несправедливості, яку вам нав'язали. Війна закінчиться, але точної дати немає», - сказав Зеленський.